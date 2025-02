Giglia Marra è la moglie di Federico Zampaglione, il leader e la voce dei Tiromancino. Un grande amore quello nato tra il cantautore romano e l’attrice che dopo quattro anni di fidanzamento hanno deciso di pronunciare il lieto si con una bellissima cerimonia tenutosi in Puglia. Un’occasione speciale per i due che hanno raccontato e condiviso il giorno delle nozze anche sui social per la gioia dei fan. Un matrimonio che Giglia e Federico stavano aspettando da tempo, a lungo rimandato a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Coronavirus. “Tu e io” e una serie di scatti chiamati a raccontare un momento davvero magico che la coppia non dimenticherà mai.

Federico Zampaglione e la moglie Giglia Marra si sposati Puglia, nella splendida Chiesa Madre Santa Maria Assunta di Mottola, paese natale dell’attrice. Poi gli sposini hanno festeggiato con parenti ed amici in una masseria in provincia di Bari.

Giglia Marra, l’incontro e il matrimonio con Federico Zampaglione

Per il giorno del matrimonio Giglia Marra e Federico Zampaglione hanno scelto un look classico: smoking nero per il cantante, mentre abito in pizzo per la sposa. A festeggiarli tra gli invitati anche due persone speciali: Linda Zampaglione, la figlia nata dalla lunga relazione tra Federico e Claudia Gerini e la stessa attrice romana. Dopo 12 anni d’amore, i due si sono lasciati ma sono rimasti sempre in ottimi rapporti anche per il bene della figlia. Ma come è nato l’amore tra Giglia e Federico? A raccontarlo è stata proprio l’attrice: “ci siamo incontrati a Roma dove stavo con la mia amica Anna, che è una sua fan”.

E’ stata proprio la sua amica a farle incontrare Federico per scattare la foto di rito. “Ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza” – ha detto Giglia che poco dopo ha conosciuto anche l’ex compagna Claudia Gerini e la figlia cui ha istaurato un bellissimo rapporto. Parlando, invece, della carriera professionale Giglia si è fatta conoscere ed apprezzare come attrice di tantissime fiction di successo come “Squadra Antimafia”, “Ris”, “Distretto di polizia”.