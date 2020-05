Giglia Marra: “Sposerò Federico Zampaglione”/ “Un figlio? Ci stiamo lavorando…”

Pubblicità

Federico Zampaglione e Giglia Marra? Il matrimonio è solo rimandato. Sarebbe dovuto avvenire ad agosto, ma la pandemia da Coronavirus ha purtroppo cambiato i piani della coppia che, ha proposito, ha trascorso il periodo di isolamento a Monteverde vecchio, con un terrazzo che ha servito bene lo scopo. Giglia Marra, attrice che è stata nei cast di Squadra Antimafia e Distretto di Polizia, ha raccontato in un’intervista a Oggi che il progetto delle nozze è ancora in piedi: sembrava che Federico, soprattutto dopo la storia con Claudia Gerini (da cui ha avuto Linda, con la quale ora Giglia si trova a meraviglia), avesse idee diverse ma è stato proprio lui a chiamare la sua fidanzata “future wife”, in un post su Instagram. Ora, la Marra ha confermato che l’idea resta quella.

GIGLIA MARRA: SPOSERO’ FEDERICO ZAMPAGLIONE

“Vogliamo sposarci e avevamo anche scelto mese e luogo”: di agosto avevamo detto, mentre la location sarebbe stata in Puglia. “Ora abbiamo tutto il tempo di progettarlo per bene” ha raccontato lei, aggiungendo che la sua idea è quella di sposarsi con rito religioso e che si immagina e sogna una chiesa piena di gente. Da questo punto di vista c’è anche una sorta di metafora o se vogliamo antitesi rispetto a quello che l’Italia e il resto del mondo hanno dovuto vivere in questo periodo, perché la Marra ha esplicitamente detto che “vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale”. Del resto, nelle parole dell’attrice si legge tutta la serenità del momento: anche nella quarantena la coppia ha retto bene, per usare le sue parole.

Unico inconveniente, la pulizia: se per il cantante dei Tiromancino Giglia è una maniaca dell’ordine, lei ha ribattezzato lui “re delle briciole. Vive nel suo mondo di artista, lascia tutto in giro: lo strozzerei!” Tutto sommato a Federico si può anche perdonare una cosa del genere; alla fine dell’intervista, a Giglia Marra viene detto che quello che manca in questo quadretto familiare è un figlio, e che vista la situazione il tempo non mancherebbe: “Dal dolce siamo passati al piccante!” risponde l’attrice, che effettivamente ammette che la coppia ci sta lavorando. “Anche se non è esattamente un lavoro, o sbaglio?”. Tra poco dunque dovremo dare l’annuncio di un bimbo (o una bimba) in arrivo a casa Zampaglione? Vedremo…



