Giglio critica ancora Stefania Orlando al Grande Fratello. Nella puntata di lunedì, 10 marzo, Stefania ha accusato Giglio di non essere un concorrente valido, sottolineando come eviti di esporsi sulle dinamiche della Casa, salvo quando interviene a favore di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Pur precisando che il suo giudizio riguardava esclusivamente il gioco e non la persona, Giglio si è risentito profondamente, definendola priva di tatto e sensibilità. I due hanno anche avuto un’accesa lite, durante la quale è intervenuta Jessica Morlacchi, amica di entrambi.

Ieri, 12 marzo, Giglio si è sfogato con Mariavittoria Minghetti e Jessica, le quali hanno cercato di farlo ragionare, difendendo Stefania. “Lei non giudica te, giudica il tuo modo. Anche tu hai giudicato. Ricorda il tuo modo di discutere, che si differenza da quello di altre persone”, ha detto Mariavittoria, riferendosi ai modi di fare di Lorenzo e il suo gruppo. Giglio, però, è rimasto fermo sulla sua posizione, sostenendo che Stefania lo abbia giudicato senza neanche provare a conoscerlo. Secondo lui, poi, la Orlando si starebbe comportando come Iago Garcia, lanciando giudizi, per poi fare la vittima.

Giglio contro Stefania Orlando al Grande Fratello: la difesa di Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti

A quel punto, è intervenuta anche Jessica Morlacchi, la quale ha lodato Stefania Orlando e il suo modo di affrontare il Grande Fratello: “Io e Stefy abbiamo avuto un problema ed è stato risolto immediatamente, senza problemi. Lei non è come Iago, Stefania è molto propensa al dialogo”. Mariavittoria ha poi criticato Giglio per il suo approccio alla discussione, avvertendolo di non lasciarsi influenzare dal suo gruppo. “Mi ha sempre detto che a livello di persona sei un bravissimo ragazzo, un 24enne eccezionale, che ti dedichi alla casa etc. Mi ha solo detto che ti esponi di meno”, ha chiarito Jessica.

La cantante, proprio come Mariavittoria, trova il 24enne cambiato, pur comprendendo la sua stanchezza: “Non è il Giglio che conosco io. Ma l’ho detto che è stanco e nervoso, siamo arrivati tutti. Però bisogna accettare un’opinione. Non si può ricevere frecciate e battute per un’opinione, perché quella signora ha 58 anni. Bisogna parlare”. Da lì, Jessica si è innervosita ripensando ad una stoccata lanciata poco prima da Lorenzo Spolverato nei confronti di Stefania, definendola di nuovo poco umana. “Io non ho lo stesso pensiero di Shaila e Lorenzo su Stefania, io penso che lei sia una persona molto migliore da quella che si è mostrata”, ha specificato il parrucchiere, prendendo le distanze dai suoi amici.