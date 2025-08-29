Giglio, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, compie gli anni e per lui arrivano gli auguri di diversi ex gieffini.

Tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello c’è stato anche Luca Giglioli che il pubblico del reality ha sempre chiamato Giglio. Il 24enne parrucchiere con una grande passione per le moto si è fatto notare non solo per l’aspetto fisico ma anche per il carattere pacato, gentile e sempre educato. Arrivato ad un passo dalla finalissima, al termine del reality, Giglio è tornato alla sua vita portando con sé alcune delle persone con cui ha condiviso l’avventura nella casa più famosa d’Italia.

Giglio, infatti, ha trovato non solo l’amore di Yulia, la sua attuale fidanzata, ma anche delle amicizie importanti come quella con Lorenzo Spolverato con cui il rapporto è diventato sempre più profondo nel corso dei mesi. Giglio, infatti, ha aiutato più volte Lorenzo nella casa e dopo il reality i due si sono visti più volte trascorrendo diverso tempo insieme e proprio da Yulia e Lorenzo sono arrivati alcuni dei messaggi di auguri più belli.

I messaggi di Yulia e Lorenzo Spolverato per Luca Giglio

“Auguri di buon compleanno amore mio! Ti meriti il monto. Te amo mi loco”: è questo il messaggio di Yulia. “Il destino ci ha fatto incontrare ma sei stato tu a farti scegliere. Sogna in grande, punta in alto e vivi ogni giorno come fosse un’occasione da non perdere. Buon compleanno fratello, sempre con te”, ha scritto Lorenzo Spolverato.

Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, a fare gli auguri a Giglio, sono stati anche Jessica Morlacchi e Michael Castorino. Tutti i messaggi, poi, sono stati ricondivisi su Instagram dallo stesso Giglio.

