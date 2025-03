Luca Giglioli, che per il pubblico del Grande Fratello è semplicemente Giglio, ha una nemica nella Casa ed è Stefania Orlando. I due concorrenti se le sono cantante senza alcun freno dopo l’ultima diretta del reality, ritrovando nell’altro un comportamento sbagliato. Se, per Giglio, Stefania è una donna che pecca in sensibilità, per quest’ultima l’hairstylist è un uomo che non si espone, senza ‘palle’, che sa soltanto fare l’avvocato di Lorenzo Spolverato.

Di fronte a queste accuse, Giglio si è sfogato poi in confessionale, attaccando con parole molto pesanti Stefania Orlando. “È una donna altezzosa, una donna che non accetta quello che le viene detto. – ha tuonato – Mi ha attaccato dicendo che non mi espongo, che faccio l’avvocato difensore di Lorenzo e Shaila… Vuoi essere superficiale e io con una persona così non voglio avere a che fare. Non ha sensibilità, non ha tatto nelle cose che dice”, ha continuato.

Stefania Orlando ha però fatto lo stesso, criticando aspramente Giglio in un confessionale, ma ribadendo le accuse dette anche a lui durante il loro confronto-scontro. “L’opinione mia per lui vale zero, va benissimo, anche per me la sua può valere zero, – ha dichiarato l’opinionista, aggiungendo inoltre che – l’importante è dare delle opinioni e lui è riuscito finalmente a dirne una sua, ma solamente perché c’è rimasto male, perché è permaloso”. Lo sfogo di Giglio nasce, infatti, proprio in conseguenza alle critiche mosse da Stefania in diretta, prima delle quali il gieffino non si era mai espresso così duramente nei suoi confronti. Certo è che ora, tra i due, c’è una spaccatura che appare del tutto insanabile, e della quale quasi certamente si parlerà nel corso della prossima puntata del Grande Fratello.