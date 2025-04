Giglio e Helena Prestes: dalle liti al Grande Fratello alla riconciliazione

Il Grande Fratello ha concluso la sua lunga corsa lunedì sera, con la serata della finalissima e la vittoria di Jessica Morlacchi, ma il reality continua ancora a far parlare di sé. Com’è inevitabile, infatti, sulla scia di questi 6 lunghi mesi e mezzo di edizione, emergono succose indiscrezioni in merito al post-trasmissione e al ritorno dei concorrenti alla vita reale e alla quotidianità di tutti i giorni.

E non mancano interessanti colpi di scena in merito proprio ai rapporti interpersonali tra gli ormai ex inquilini della Casa più spiata d’Italia. Per esempio, c’è stata una svolta importante nel rapporto tra Giglio e Helena Prestes, che nella Casa sono spesso stati protagonisti di battibecchi ed incomprensioni. Il parrucchiere ha infatti più volte accusato la modella brasiliana di essere contraddittoria e poco lineare, lei invece l’ha spesso definito “comodino” e arrogante.

Giglio avrebbe “chiesto scusa due volte a Helena“: l’indiscrezione

Dopo la finale, tuttavia, le cose sarebbero decisamente cambiate e sarebbe arrivata una riconciliazione. Secondo un’indiscrezione che circola in rete e che sta spopolando sui social, ricondivisa di fan in fan, Giglio e Helena Prestes si sarebbero chiariti in seguito alla finale del Grande Fratello. Su piattaforme come X e TikTok diversi utenti riportano che tutto sarebbe iniziato da una telefonata della modella, che avrebbe chiamato l’ex coinquilino dopo la finale.

C’è stato così un presunto chiarimento e “Giglio ha chiesto scusa due volte a Helena per come l’ha trattata“. Dopo la finale cambiano dunque le dinamiche di amicizia e inimicizia tra i concorrenti, tornati alla vita reale dopo una lunghissima convivenza, e nel rapporto tra Giglio ed Helena sembra dunque essere ritornato il sereno.

Giglio e Lorenzo Spolverato, lite dopo la finale?

Oltre alla riconciliazione tra Giglio e Helena Prestes, però, spuntano altre curiose indiscrezioni in seguito alla finale del Grande Fratello. Sempre secondo quanto emerso sul web tra i fan del reality, Giglio avrebbe anche avuto una litigata con Lorenzo Spolverato; in Casa sono stati grandi amici e il parrucchiere ha sempre sostenuto il coinquilino, divenuto suo amico, e la sua storia d’amore poi naufragata con Shaila Gatta. Tuttavia la loro amicizia sarebbe ai titoli di coda, anche se il condizionale resta d’obbligo.