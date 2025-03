Manca sempre meno alla fine di quest’edizione del Grande Fratello e gli inquilini sembrano essere sempre più concentrati sul gioco. Ieri, martedì 4 marzo, quasi tutti i concorrenti si sono ritrovati in giardino a discutere delle loro differenze, tra accuse e scontri. Dopodiché, è rimasto solo il gruppo capitanato da Lorenzo Spolverato, che ha iniziato a fare un’analisi piuttosto pungente sulle dinamiche del reality. Secondo il modello milanese e Giglio, infatti, il programma gioca in modo preciso con alcuni concorrenti, prendendo come ‘bersaglio facile’ proprio Shaila e Lorenzo.

“Non siamo noi a creare dinamiche, ma è questo a creare dinamiche. Guarda la cosa mia e di Yulia, hanno fatto uscire quel video nella settimana di San Valentino, quando sapevano che avrei avuto più mancanza. Quindi adesso, con la cosa di Alfonso-Chiara, a chi potevano mettere in mezzo? Con Helena e Javier non ha senso, a me e Yuli neanche”, ha spiegato Giglio. “C’è qualcosa di molto più grande che noi non controlliamo”, ha risposto Lorenzo, comparando il reality al gioco da tavolo ‘Risiko’.

Il Grande Fratello gioca con i concorrenti? L’ipotesi di Lorenzo Spolverato e Giglio

Successivamente, Lorenzo Spolverato ha ipotizzato che sia stato il Grande Fratello a voler giocare sulla presunta gelosia di Shaila Gatta nei confronti di Chiara, poiché a corto di dinamiche: “Prima eravamo tutti sulla dinamica triangolo Helena-Javier-Zeudi. Si è chiusa quella cosa lì e se ne apre un’altra. I giocatori accaniti, posso dire come me, anche loro lo sanno e vanno a puntare tutti contro Chiara. Questa cosa durerà ancora un pochettino, c’è il potere dell’Orlando, ma quando finirà, se ne aprirà un’altra e andranno di nuovo sull’anello debole”.

“Se fossi stato più debole e insicuro, avrei potuto creare qualsiasi dinamica possibile dopo il video di Yulia con l’altro ragazzo. Tutti avrebbero messo in dubbio il mio sentimento, Yulia sarebbe arrivata per un confronto etc. Ma a me di questo non frega un ca**o, perché hanno trovato una persona che non è per niente gelosa ed è sicura di quello che ha costruito qua dentro”, ha spiegato Giglio. Insomma, a detta loro, il GF avrebbe usato l’amicizia con Chiara solamente per causare una frattura tra gli Shailenzo, ritenendoli i concorrenti con più riflettori puntati all’interno del reality. Sarà realmente così? Chissà…