Tra le tante coppie uscite dalla casa del Grande Fratello che ancora stanno insieme c’è quella composta da Giglio e Yulia Bruschi. Sta procedendo tutto a gonfie vele e intervistati a Lollo Magazine hanno avuto modo di parlare di diversi argomenti, da Helena-Javier alla fine della storia tra Shaila e Lorenzo fino a una loro possibile partecipazione ad alcuni programmi di Canale5.

Teresanna asfalta Alessia Fabiani all'Isola dei Famosi: "Scorretta, fai la governante di Adinolfi"/ È lite!

“No grazie, non parteciperemo a Temptation Island” hanno dichiarato i due ragazzi che non hanno intenzione di mettere a repentaglio la loro storia d’amore per un programma così. Anche perché ha già dato. Considerando i mesi in cui lui è rimasto chiuso nella casa vorrà senza dubbio godersi l’estate insieme alla sua bella fidanzata.

Teresanna crolla e piange all'Isola dei Famosi 2025: "Tutto il gruppo contro"/ "Mi fanno sentire un'intrusa"

Giglio e Yulia Bruschi parteciperebbero a L’Isola dei Famosi

Se c’è un programma a cui Giulio e Yulia Bruschi parteciperebbero molto volentieri quello è L’Isola dei Famosi. Lui: “Mi sentirei più a mio agio che nella casa del GF, non capisco così tanti ritiri, forse hanno puntato sulle persone sbagliate”. Lei: “Sono molto competitiva quindi mi piacerebbe”. E chissà che Mediaset, completamente disperata, non vada a pescare dal GF per rimpolpare le fila del cast isolano, anche se si parla di una chiusura anticipata.

Poi la coppia uscita dalla casa del Grande Fratello ha avuto modo di commentare la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez dicendo che parlare di matrimonio e figli è un po’ presto, dovrebbero godersi quello che hanno senza fare troppi progetti. E invece su Shaila e Lorenzo hanno detto che hanno cercato di dare spazio a entrambi, ma che poi alla fine quando si esce nel mondo reale un rapporti di amicizia o di amore può risultare un po’ troppo amplificato.

Mario Adinolfi contro le famiglie gay all'Isola dei Famosi 2025: è polemica!/ Duro sfogo di Rossetti e Carly