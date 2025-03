Giglio e Yulia Bruschi innamorati? Come stanno le cose dopo il Grande Fratello

Ieri sera Giglio è stata eliminato durante la semifinale del Grande Fratello, il reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini. E al termine della puntata il concorrente si è mostrato curioso di sapere dove fosse la sua Yulia Bruschi, fidanzata conosciuta nella casa del Grande Fratello con la quale ha dato il via a una storia che sembra aver subito delle complicazioni negli ultimi tempi. Come stanno le cose tra i due? Dopo la puntata semifinale del Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi sono stati avvistati insieme in compagni di altri loro ex compagni di gioco nel reality.

Dalle immagini postate sui social da Federico Chimirri, i due ex gieffino Giglio e Yulia Bruschi sono apparsi molto complici e sereni insieme. Questo gesto ha fatto sorgere il dubbio che il loro rapporto non si sia mai realmente interrotto, smentendo così le ipotesi di una rottura definitiva, i due infatti si sono mostrati felici e spensierati sui social, confermando di fatto la loro relazione.

Giglio e Yulia Bruschi, le voci sul ritorno di fiamma con l’ex fidanzato

Qualche mese fa Yulia Bruschi aveva deciso di lasciare anzitempo la casa del Grande Fratello per dedicarsi alle questioni legali che la vedevano protagonista fuori dal programma. La giovane toscana, qualche settimana fa invece era stata pizzicata da qualche settimanale in dolce compagnia dell’ex fidanzato, che in una intervista avrebbe anche rivelato di aver trascorso una notte insieme all’ex concorrente del Grande Fratello.

Questione che aveva insospettito e che sembrava la fine definitiva della relazione tra Giglio e Yulia Bruschi, che invece sarebbero ancora felici, vedremo come proseguiranno le cose adesso che la coppia si è riabbracciata sui social. Intanto un primo indizio è stato diffuso e ha spento le polemiche.

