Giglio e Yulia proseguono la loro storia d’amore dopo il Grande Fratello, i due ex gieffini hanno dato il via alla relazione al contrario di quello che pensavano in molti. E così nelle scorse ore Luca Giglioli ha deciso di mandare a ferro e fuoco i social, dopo aver postato uno scatto dell’ex fidanzata senza veli. Ovviamente non sono mancati i commenti alla posa, con tanti utenti che non hanno gradito lo scatto, il parrucchiere è finito sotto attacco, con molti commenti che puntavano il dito sulla questione, Giglio avrebbe mancato di rispetto alla ragazza, che a quanto pare ha però consentito la pubblicazione dello scatto.

“Oh, comunque scandalizzarsi per una foto con un sedere di schiena mi sembra un po’ esagerato, dato che siamo nel 2025! Ogni persona è libera di potersi mostrare come meglio crede. Non si vede nulla, quindi ammirare un bel sedere e basta, baci!” le parole di Giglio che ha provato in questo modo a difendersi dalle critiche che gli sono piovute addosso.

Giglio e Yulia, il pensiero dopo il Grande Fratello

Dopo aver concluso il loro percorso al Grande Fratello, con Yulia uscita qualche mese prima di Giglio per le note questioni spinose con l’ex fidanzato, i due ex gieffini si sono espressi guardando con visione nostalgica al passato.

“Sono grata per l’opportunità di mettermi alla prova e raccontare un po’ della mia storia“, ha proseguito la fidanzata di Giglio, che nel programma si è fatta conoscere soprattutto per la storia d’amore con il parrucchiere e per il fidanzamento finito con l’ex, che di lì a poco sarebbe dovuto diventare suo marito. Infatti, nella casa pi spiata d’Italia aveva annunciato di aver ricevuto un anello molto costoso, che Simone Costa ha poi richiesto indietro visto il flirt continuo tra lei e Giglio. “Ho colto un concetto fondamentale“, spiega Yulia nel suo post, “gli errori sono opportunità di crescita“.

