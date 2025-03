Scambio acceso di battute al Grande Fratello. Giglio, concorrente nella casa fin dalla prima puntata, ha definito “trash” Maria Monsé e la figlia Perla Maria, non apprezzando il loro comportamento e il loro stile. Non si è fatta attendere la risposta delle due donne che stizzite hanno replicato: “Ma lui si è visto?”. La battuta di Giglio è nata quando nella casa è entrato Mattia Fumagalli che si è reso protagonista di una scenetta con Javier Martinez ed Helena Prestes. Proprio Giglio ha commentato quanto accaduto con i compagni, lasciandosi scappare un “Non so se è più trash questo o quello delle Monsé”. Questo commento non è passato inosservato, anzi, è arrivato alle orecchie delle due ex concorrenti che non hanno affatto apprezzato la battuta dell’hair stilista.

Maria Monsé e Perla Maria hanno infatti deciso di replicare alle parole di Giglio, che seppur pronunciate probabilmente senza cattiveria, hanno fatto infuriare entrambe. Con un video pubblicato da entrambe, infatti, la risposta è stata piccata e diretta proprio al parrucchiere. Ecco le parole delle due: “Lui è parrucchiere e ci mettiamo le mani nei capelli. Ma Giglio che dice che noi siamo trash… ma lui si è visto?” Si chiedono le due.

Maria Monsé e Perla Maria, sua figlia, hanno replicato alle parole di Giglio che al Grande Fratello le ha definite trash, e in un video hanno puntato il dito contro di lui: “Forse non ha visto come si veste, che acconciature che si fa. Lui invece è un uomo chic e non è trash?”. La mamma, poi, ha criticato fortemente l’acconciatura “clamorosamente oscena” con la quale si è presentato in puntata lunedì scorso. Maria Monsé, poi, in una storia ha lanciato un’altra frecciatina a Giglio, definendolo “cervo a primavera“.