La diretta del Grande Fratello di ieri 10 marzo 2025 è stata parecchio impegnativa per molti inquilini, in particolare per Giglio, il quale dopo un confronto acceso con Stefania Orlando è scoppiato a piangere ferito dalle parole della donna. Tante sono le tensioni in questo periodo, anche perchè la fine del reality si avvicina sempre di più e i concorrenti sono sempre più agitati e messi sotto pressione. La discussione è iniziata quando durante le nomination Luca Giglio ha fatto il nome della cantante.

Da quel momento, Stefania Orlando non è più riuscita a trattenersi e ha vuotato il sacco facendo diverse critiche al concorrente: “Io ho il coraggio di dire le cose. Tu non dici mai nulla. Sei rock fuori ma dentro sei molto Heidi”. La conduttrice lo ha attaccato per il suo mancato coraggio di esporsi durante il reality, e lui ci è rimasto molto male. La lite fra i due è poi continuata anche dopo la fine della diretta del Grande Fratello, con un faccia a faccia durissimo che ha condotto il ragazzo alle lacrime. Stefania Orlando, con il suo solito coraggio e pochi peli sulla lingua non si è risparmiata, andiamo a scoprire cosa gli ha detto.

Stefania Orlando senza freni con Giglio al GF: “Se ci rimani male non è colpa mia”

Stefania Orlando furiosa con Luca Giglio durante la diretta del Grande Fratello, ha deciso di dire le cose in faccia al ragazzo, che secondo lei resta troppo spesso dietro le quinte senza esporsi adeguatamente. “Se ci rimani male non è colpa mia, fatti un po’ una corazza e cerca di essere un po’ più uomo”, ha detto Stefania, che poi ha rincarato la dose tirando in ballo un altro concorrente: “Tira fuori gli attributi, tira fuori chi è Giglio, invece di fare l’avvocato difensore di Lorenzo”. Schiacciato dalla pressione e dalle accuse dell’inquilina, Giglio è scoppiato a piangere in giardino, ma attualmente i due non si sono ancora chiariti.