Luca Giglioli al Grande Fratello ha trovato l’amore con Yulia Bruschi ma i due non hanno avuto molto tempo per stare insieme dal momento che lei ha deciso di abbandonare il reality. A San Valentino si sono rivisti dopo molto tempo e sono apparsi molto complici e innamorati, entrambi non vedono l’ora di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Nella serata di ieri il gieffino si è lasciato sfuggire alcune importanti rivelazioni mentre era da solo con Shaila Gatta in giardino.

Giglio è consapevole del fatto che ci sono tante cose l’uno dell’altra che non sono riusciti a conoscere a causa del poco tempo trascorso insieme come coppia, però si è detto sicuro della persona che ha trovato. L’ex velina di Striscia la notizia gli ha detto che lo invidia perché è sicuro e non è affatto geloso, a differenza sua che invece lo è. Shaila Gatta gli ha poi detto che la gelosia è dovuta all’insicurezza e nel suo caso deriva dalle sue precedenti relazioni. Lui le ha detto che Yulia Bruschi è simile a lei da questo punto di vista, ma le ha sempre detto che deve cancellare ciò che è successo in passato perché lui è una persona totalmente diversa.

Giglio pronto a vivere la vita con Yulia Bruschi dopo il Grande Fratello, le rivelazioni sul loro rapporto

Alla sua compagna di avventura Luca Giglioli ha ammesso di esserci rimasto male con la fidanzata all’inizio della loro relazione, perché ha avuto bisogno di tempo prima di fidarsi davvero di lui. A detta sua è un ostacolo che dovranno affrontare dopo il Grande Fratello, lui però è pronto a farlo e non vede l’ora di vivere la vita con lei. Per Shaila Gatta il fatto che si siano vissuti poco nella casa più spiata ha anche dei lati positivi, pensa infatti che sarà bello rivedersi fuori e conoscersi da capo.

Riflettendo sul suo rapporto con l’ex gieffina Giglio ha detto che forse come coppia non hanno avuto la possibilità di conoscere tutti i lati l’uno dell’altra, se lei fosse rimasta nella casa sarebbe usciti suoi lati che forse nemmeno lui conosce. Quando Shaila Gatta gli ha chiesto cosa doveva capire al Grande Fratello lui ha risposto dicendo che ci sono due sensi, quali sono? Aver ritrovato l’amore dopo che aveva smesso di crederci e aver capito che da solo vale tanto.