Giglio rischia la squalifica al Grande Fratello? Nelle ultime ore, sul web è scoppiata una forte polemica a causa di un gesto del parrucchiere contro Helena Prestes. Ieri sera, domenica 23 febbraio, la brasiliana ha organizzato un’intervista intima a Mattia Fumagalli, simulando una sorta di talk show. Stefania Orlando ha vestito i panni della conduttrice, Maria Teresa Ruta ha ricoperto il ruolo dell’opinionista, mentre Helena e Amanda Lecciso avevano il compito di fare le domande all’istruttore di sci. Tuttavia, mentre si svolgeva l’intervista, alcuni inquilini hanno iniziato a fare suoni fastidiosi e polemici.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma smascherata: spuntano vecchi like su Dayane/ Sapeva del flirt con Rosalinda?

In particolare, ad attirare l’attenzione è stato Giglio che, proprio mentre parlava Helena, ha imitato il verso della scimmia. Al che, la brasiliana si è infastidita, chiedendo a tutti di fare silenzio insieme a Stefania. Un episodio simile è accaduto anche qualche giorno fa durante uno scherzo di Maxime Mbanda alla Prestes, la quale aveva reagito urlando e ridendo. Anche in quell’occasione, il parrucchiere l’aveva imitata facendo il suono della scimmia. Da lì, sui social è scoppiato il caos, con molti utenti che lo hanno accusato di razzismo nei confronti della brasiliana.

Ilaria Galassi non si pente del gesto violento contro Helena al Grande Fratello/ "Una sberla la meritava"

Helena fa un’intervista e Giglio fa il verso della scimmia, gli altri urlano, parlano sopra, commentano parlando di cazzate. Al GFVIP5 queste cose le facevano sempre e chi ascoltava non si permetteva di mancare di rispetto all’intervistato. ETÀ MEDIA: 5 anni#grandefratello pic.twitter.com/RHD9yeTOCb — capishi? (@cili_e_gina) February 23, 2025

Giglio a rischio squalifica dal Grande Fratello: le accuse di razzismo nei confronti di Helena Prestes

I video delle imitazioni di Giglio hanno fatto il giro del web, scatenando l’indignazione di molti utenti, in particolare dei fan di Helena Prestes. Secondo diversi spettatori, con il verso della scimmia, il 24enne avrebbe voluto denigrare la brasiliana per le sue origini, assumendo quindi un atteggiamento razzista nei suoi confronti. Per questo motivo, c’è chi ha richiesto sanzioni serie, tra cui la squalifica, ritenendo inaccettabile lasciar passare messaggi di questo tipo. Inoltre, essendo Giglio attualmente in nomination, molti si aspettato una sua eliminazione già questa sera, lunedì 24 febbraio.

Grande Fratello, Helena Prestes sbotta contro le Zelena: "Fanatismo non sano"/ "Zeudi? Non sa cosa vuole"

D’altro canto, c’è anche chi difende il gieffino. Alcuni utenti, infatti, hanno fatto notare che il ragazzo è solito fare questo verso anche con altri coinquilini, come Chiara Cainelli. Questo dimostrerebbe che dietro il suo gesto non ci sia alcuna intenzione razzista, ma si tratterebbe semplicemente del suo modo di scherzare. Ad ogni modo, fino ad ora, il televoto non è stato annullato, il che rende improbabile una sua squalifica. Chissà, però, se questa sera Alfonso Signorini deciderà di prendere un provvedimento disciplinare durante la puntata del Grande Fratello.