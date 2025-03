Luca Giglio è stato protagonista di un accesa lite durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Il fidanzato di Yulia Bruschi si è poi sfogato piangendo in giardino a causa delle dure parole della conduttrice che lo ha definito poco uomo. Tutto è successo dopo le nomination, quando Giglio ha nominato Stefania, spiegando che non gli piacciono le sue opinioni e soprattutto, che non si interessa ma a scoprire di più sulle persone della casa. Poi la avvisa: “Non venire a fare buon viso a cattivo gioco durante la settimana, hai sgarrato”.

Stefania Orlando, però non è caduta alle sue provocazioni e lo ha accusato di non fare mai niente. Risentito dalle sue parole, Giglio è crollato scoppiando a piangere in giardino e sfogandosi con Jessica Morlacchi. “Non siamo tutti uguali Giglio, guarda me e Amanda. Noi abbiamo avuto un problema ma non ci siamo mai confrontate”, gli ha spiegato la cantante per cercare di tranquillizzarlo un po’. Jessica lo ha poi difeso, dicendogli che nella casa del Grande Fratello ci sono persone con le quali proprio non si riesce a parlare. Per lei, ad esempio, è impossibile costruire un rapporto con Lorenzo e con Stefania.

Giglio si sfoga con Jessica Morlacchi: “Non è vero che non dico la mia…”

Giglio è scoppiato a piangere, spiegando all’amica Jessica Morlacchi cosa gli ha dato fastidio durante il confronto con Stefania Orlando: “Fuori è un conto, dare le opinioni diverse dal dentro, non puoi chiedere, qui hai la possibilità di provare a chiedere no?”, dice il ragazzo, criticando la conduttrice per non essere andata oltre le sue convinzioni. Poi si difende altrettanto, dicendo di non essere d’accordo riguardo alle accuse di omertà mosse dalla concorrente. Alla fine, Giglio conclude così: “Quindi ripeto: sarai una donna di spettacolo e io sono un uomo da bar ma si vive così nella vita”. Siete d’accordo col parrucchiere romagnolo?