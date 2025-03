Giglio minimizza il percorso di Helena al Grande Fratello: “Certi suoi comportamenti non mi sono piaciuti”

Grande Fratello si discute sulla finale sempre più imminente e Giglio, chiacchierando con alcuni compagni di avventura, si toglie qualche sassolino nei confronti di Helena. Per molti è considerata una delle possibili favorite alle vittorie, ma c’è anche chi pensa che non meriterebbe nemmeno il posto in finale. Giglio è senza dubbio tra questi e motiva dettagliatamente la sua presa di posizione, con un attacco che ha acceso il Alsi discute sulla finale sempre più imminente e, chiacchierando con alcuni compagni di avventura, si toglie qualche sassolino nei confronti di Helena. Per molti è considerata una delle possibili favorite alle vittorie, ma c’è anche chi pensa che non meriterebbe nemmeno il posto in finale. Giglio è senza dubbio tra questi e motiva dettagliatamente la sua presa di posizione, con un attacco che ha acceso il dibattito anche sul web

“Helena è caduta sempre nella stessa buca. Per me non ha avuto dei bei comportamenti, nessun comportamento è stato bello. Portare avanti certe dinamiche non è mettersi in gioco”, sentenzia Giglio al Grande Fratello.

Giglio contro Helena al Grande Fratello: “Non merita un posto in finale”. E il web si divide

“Dovrei calcolare il suo percorso da quando si è messa in gioco con Javi, non con Lollo. Per me non si merita la finale, questa è la mia idea, al di là del fatto che abbiamo condiviso sei mesi qui dentro”, ribadisce ancora Giglio. Sui social trova riscontri favorevoli, ma c’è anche chi riconosce ad Helena di aver avuto un ottimo impatto nel gioco. Un utente, commentando appunto il video di Giglio, esprime dissenso.

“Helena sarebbe miss clip? Questi vivono in un altro mondo”, scrive sarcastico lo spettatore. Insomma la Prestes, nel bene e nel male, continua a far discutere e sopratutto a dividere. Merita o non merita la finale? La parola al pubblico…

