Giglio sulla coppia Javier-Helena al Grande Fratello: “Gli ho detto di non avere paura…“

L’avvicinamento tra Javier Martinez e Helena Prestes è uno degli argomenti scottanti in questi giorni nella Casa del Grande Fratello. I due coinquilini si sono scambiati un bacio appassionato e provano attrazione l’uno per l’altra, e in molti hanno iniziato a farsi un’idea sulla nascente coppia. Anche Giglio ha offerto il suo punto di vista e parlando con Pamela Petrarolo, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, ha spiegato: “Prima, parlando con Javi, è saltato fuori che la sua corazza di orgoglio e permalosità ha fatto sì che lui vada sempre in protezione delle altre persone, e non che gli altri proteggano lui“.

Javier, come raccontato a Giglio, avrebbe così sempre preferito mostrare protezione verso gli altri senza però mai essere protetto e coccolato a sua volta. “Gli ho detto di non avere paura di lasciarsi trasportare dal sentimento, perché poi commette solo cavolate“, ha spiegato il parrucchiere. “Lascia stare che io, come amico, posso dare un giudizio leggero, ma sei in un contesto dove, quando scopri il fianco, le persone ti pugnalano“.

Giglio, parlando con Pamela Petrarolo al Grande Fratello, le ha confessato di aver dato a Javier Martinez un consiglio: “Gli ho detto di iniziare a togliere il freno a mano e poi vedere se le cose aumentano“. Questo perché nota un effettivo interesse verso Helena Prestes: “A lui piace, ma si trova in una situazione nuova, dove dall’altra parte c’è una persona che lo corteggia e lo fa sentire protetto, cosa che gli è sempre stata strana. Oggi forse ha iniziato a capire che è una cosa nuova e positiva per crescere. Non si è mai dato questa possibilità perché dentro di sé ha sempre messo dei paletti fissi, quelli del bad boy“.

Nella Casa Giglio ha capito che “quando il cuore va avanti, travolge tutto“, mentre Pamela ritiene che Javier abbia paura di far soffrire Helena: “Il fatto che lui non è sicuro può farla soffrire. Quando tieni tanto ad una persona, parti in quarta ma poi se ti sbagli? Magari perdi l’amicizia. È un rischio che si può correre, però ne può valere la pena“. L’ex non è la Rai sottolinea infatti che è impossibile un’amicizia dove uno dei due è innamorato: “Quando in una coppia uno vede l’altro come amico, e l’altro invece prova qualcosa, l’amicizia non ci può essere. Lui quindi per forza doveva fare un salto“.