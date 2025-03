Giglio contro la produzione del Grande Fratello: l’attacco nel reality

Sono state delle ore infuocate quelle successive alla puntata del Grande Fratello, tra i gieffini infatti sono andate in scena alcune discussioni non certo indifferenti nel reality, uno dei protagonisti è stato Giglio. Luca Giglioli ha infatti attaccato la produzione, che avrebbe tagliato alcuni filmati, eliminando di fatto alcuni dei dialoghi: “Tutto il momento degli insulti, le parolacce. Troppe cose hanno tagliato” lo sfogo di Giglio contro quanto accaduto nel programma.

Inoltre Giglio ha denunciato l’assenza di altri filmati che non sarebbero proprio stati inseriti e mostrati al pubblico, mentre altri filmati, riguardanti in particolare Helena Prestes, sarebbero stati pubblicati solamente in parte, nella speranza di salvaguardare la stessa concorrente. Questione che ovviamente ha fatto saltare i nervi non solamente a Giglio, ma anche ad altri gieffini. Stefania Orlando ad esempio si è sfogata: “Anche tra me e Lorenzo hanno tagliato tante cose”, ha aggiunto la gieffina.

Giglio e Jessica Morlacchi all’attacco: “Tagliati troppi filmati”

Non solo Giglio, anche Jessica Morlacchi si è sfogata nella casa del Grande Fratello contro l’accaduto. La concorrente del Grande Fratello ha tuonato sempre soffermandosi sulla questione riguardante le clip e a tal proposito ha rivelato: “Sono stati tagliati davvero troppi filmati”. E sui social non si sono fatti attendere i commenti del pubblico:

“Giglio parla delle cose che non state tagliate su Helena e parte la censura, ormai è l’incubo degli autori“, “Jessica parlava della lite sul campo da golf, degli offese che si sarebbe presa Shaila e che hanno censurato in parte” altre discussioni che a dire dei fan del Grande Fratello sarebbero state censurare dal team di autori del Grande Fratello, una questione che ha ovviamente molto indispettito i concorrenti.

