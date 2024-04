Gigliola Cinquetti, chi è e carriera/ Il boom internazionale con “Non ho l’età”, da Sanremo all’Eurovision

Gigliola Cinquetti, chi è la cantante di Non ho l’età: il successo internazionale

Gigliola Cinquetti sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo, su Rai 1, nel salotto de La volta buona. Una delle voci più apprezzate della musica italiana, la cantante ha ottenuto un grande successo non solo in Italia ma anche all’estero, grazie alle sue partecipazioni all’Eurovision Song Contest. Nata a Verona, classe 1947, la sua carriera prende il via a soli 15 anni dopo aver completato un ciclo di studi in pianoforte e canto. Il suo primo successo è la vittoria al Festival di Castrocaro 1963, che le ha spalancato le porte del palcoscenico musicale italiano.

L’anno successivo, nel 1964, ha infatti preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo con Non ho l’età, vincendo quell’edizione in coppia con Patricia Carli e partecipando lo stesso anno all’Eurovision, e trionfando anche a livello internazionale. La canzone fu un successo anche internazionale grazie alle sue oltre 4 milioni di copie vendute in tutta Europa. La storia di Gigliola Cinquetti con il Festival di Sanremo si è rivelata per lei importantissima: partecipò per ben 12 volte alla kermesse e vinse per la seconda volta nel 1966 con il brano Dio come ti amo, interpretato in coppia con Domenico Modugno.

Gigliola Cinquetti, l’addio alla musica e il ritorno a Sanremo come ospite

Gigliola Cinquetti ha proseguito il suo successo anche negli anni ’70, trionfando a Canzonissima nel 1973 con Alle porte del sole e arrivando seconda all’Eurovision Song Contest 1974 con il brano Sì, piazzandosi alle spalle dell’iconica Waterloo degli ABBA. Fu così che incrementò ancor di più il suo successo internazionale, sino alla decisione di lasciare la canzone per dedicarsi ad altre attività. In carriera ha infatti lavorato anche come attrice, mentre dopo l’addio alla musica si è dedicata al giornalismo e alla conduzione televisiva.

Negli ultimi anni è poi ritornata a calcare il prestigioso palco dell’Ariston, chiamata come ospite al Festival di Sanremo 2021 per cantare Non ho l’età e Dio come ti amo e al Festival di Sanremo 2024 in occasione dei 60 anni dalla vittoria del 1964, sempre con Non ho l’età. Il brano, forse il più celebre del suo repertorio, fu reinterpretato anche a livello internazionale anche in occasione dell’Eurovision Song Contest di Torino del 2022.











