Chi è Gigliola Cinquetti, i grandi successi e la confessione inaspettata sul successo: "Dopo che lo raggiungi può essere complesso gestirlo"

Cantante, attrice e conduttrice di grande successo. Gigliola Cinquetti si è fatta conoscere in tutto il mondo, soprattuto grazie alla canzone Non ho l’età che ebbe un successo in tutto il mondo e che solo in Europa raggiunse quattro milioni di copie vendute. Gigliola Cinquetti ha inciso i suoi singoli in otto lingue diverse, un dato che la dice lunga sulla sua grande carriera. In una intervista riportata dal Corriere della Sera e realizzata a margine dell’evento svolto al Castello Pasquini di Castiglioncello durante ‘La forza delle idee’, la cantante veronese ha rivelato alcuni aspetti inediti del suo percorso professionale e del suo vissuto.

Basti pensare al suo rapporto controverso con il successo, che le ha dato non solo grandi soddisfazioni, ma anche qualche pensiero. All’epoca “ero come congelata, per difesa”, racconta Gigliola Cinquetti. “Si vive una volta sola mi ripeteva mio padre come a dire che se sbagli ti sei fatto fuori la vita. Che ansia…”, le parole dell’artista veneta.

Gigliola Cinquetti e la rivelazione che non ti aspetti sul successo: “E’ l’altra faccia della persecuzione…”

Gigliola Cinquetti confida che non è semplice gestire il successo, così come non è affatto facile raggiungerlo. E’ una sorta di privilegio che porta il suo peso notevole. Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, la cantante fa riferimento ad una frase di Pasolini, parlando di successo e ambizioni personali.

“Lui diceva che il successo è l’altra faccia della persecuzione. Può esaltare, dare delle soddisfazioni, qualche vanità. Appena l’hai ottenuto, è complesso da gestire. Sei come un bersaglio”, spiega ancora la cantante.

Quando il successo svanisce, dunque, non tutto quel che ne consegue è un male. Anzi oggi Gigliola Cinquetti ammette di sentirsi molto serena: “Quel che resta dopo il successo è la dolcezza”. La cantante si gode l’equilibrio che ha trovato con se stessa, tra alti e bassi, sempre in cerca di nuove emozioni, sia nei rapporti personali che nell’arte.