La cantante Gigliola Cinquetti sarà tra gli ospiti della trasmissione Splendida Cornice, programma che vede la conduzione di Geppi Cucciari. L’artista ha fatto la storia della musica italiana ed ancora oggi si parla di lei nonostante non sia più cosi presente sulla scena musicale, ma andiamo a vedere meglio chi è Gigliola Cinquetti.

Gigliola Cinquetti nasce a Verona il 20 Dicembre 1947 e giovanissima si concentra sullo studio, sembra portata verso l’insegnamento. Gigliola però si appassiona anche alla musica, a soli 10 anni prende lezioni di pianoforte e dà anche alcuni esami al Conservatorio di Verona, numeri record e che la vedono protagonista.

Gigliola Cinquetti partecipa nel 1964 al Festival di Sanremo, il primo di dodici Sanremo e lo vince con la canzone Non ho l’Età. Un brano che ha fatto la storia della musica e che l’ha vista riscuotere successo praticamente ovunque. Gigliola ottiene successi sia in Italia che all’estero e riceve costantemente grandi apprezzamenti. Nel 1966 vince nuovamente Sanremo insieme a Domenico Modugno con la canzone Dio come Ti amo mentre arriva seconda nel 1967.

Gigliola Cinquetti, il legame con la tv e il matrimonio con Luciano Teodori

Oltre al ruolo di cantante Gigliola Cinquetti lavora anche nel mondo della televisione, sia come conduttrice che come attrice e lavora in diverse commedie italiane. Nel 1981-1982 conduce insieme a Katherine Spaak ed altre conduttrici Linea Verde, un programma poi diventato celebre. Successivamente lascia la Rai e si dedica a Telemontecarlo con apparizioni sporadiche. Recentemente è tornata in tv e si occupa di alcuni programmi.

Per quel che riguarda la vita privata Gigliola Cinquetti ha sposato lo storico compagno Luciano Teodori, i due si sono sposati il 13 Aprile 1979. L’uomo è un giornalista e dalla loro unione sono nati due figli, Giovanni e Costantino che abbiamo visto partecipare a Pechino Express nel 2013 (dove arrivarono quarti). La musica è cambiata e più volte Gigliola ha attuato una sorta di critica alla musica moderna:

“In ogni concerto sento il pubblico che dice ‘queste sono canzoni’. Oggi abbiamo una trasformazione e ci sono non-canzoni, opere destrutturate con criteri diversi. E’ tutto meno intimo e meno centrale ma il pubblico e i fan apprezzano, quindi in fondo loro compiono il loro dovere” con la donna che è apparsa comunque poco contenta di questa situazione.