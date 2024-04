Gigliola Cinquetti chi sono i genitori/ “Abbiamo condiviso giorni incredibili, mia madre era pigra e…”

Gigliola Cinquetti chi sono i genitori: “Si amavano ed erano straordinari”

Gigliola Cinquetti sarà ospite de La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo. La cantante nota per aver vinto Sanremo con il brano Non ho l’età, ha spesso parlato del rilevante ruolo che i suoi genitori hanno avuto nella sua carriera.

Gigliola Cinquetti, chi è e carriera/ Il boom internazionale con "Non ho l'età", da Sanremo all'Eurovision

“La mia era una famiglia perfetta. I miei genitori si amavano ed erano persone straordinariamente equilibrate. Anche mia sorella è molto importante. Ancora adesso ci chiamiamo sorelline. Si chiama Roby e fa la pittrice, ma è anche nonna di svariati nipoti. Sono molto legata a lei. La mia famiglia è stato il mio equilibrio e il punto di partenza. Grazie ai miei genitori ho avuto un’infanzia bellissima” dichiarava l’artista a musicandolive.

Luciano Teodori, marito Gigliola Cinquetti/ Lei: "mi diverte ancora da morire perché è spiritoso"

Gigliola Cinquetti genitori: il racconto sulla madre a Verissimo

Gigliola Cinquetti, ha parlato del controverso rapporto con la madre Sara a Verissimo: “Mia mamma si chiamava Sara, come il deserto. Ed era così, davvero desertica, poteva essere violentemente bruciante o gelida, non c’erano vie di mezzo. Lei non recitava la parte della mamma, era se stessa. Era molto pigra, non si svegliava prima di mezzogiorno. Non mi ha mai accompagnato a scuola, non mi ha mai preparato la colazione. Ma sono sicura che mi ha amato molto“.

La nota cantante e attrice ha poi parlato di come i genitori, in particolare la mamma, si sia rapportata alla sua carriera: “Quando ho iniziato a fare questo lavoro lei, da che era pigrissima, è cambiata. Mi ha accompagnata ovunque. Si svegliava all’alba, viaggiavamo per giorni interi. Abbiamo condiviso giorni incredibili e disagi incredibili, perché a quel tempo era tutto diverso, non c’erano nemmeno i cellulari” ha concluso Cinquetti.

Costantino e Giovanni Teodori, chi sono i figli Gigliola Cinquetti/ Lei: "gli anni più belli della mia vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA