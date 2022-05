Gigliola Cinquetti/ “Eurovision Song Contest 2022? È come se il tempo si annullasse”

Gigliola Cinquetti è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 12 maggio 2022. La cantante si esibirà a Torino in occasione della finalissima di sabato 14 maggio 2022 dell’Eurovision Song Contest, manifestazione che lei stessa vinse il 21 marzo 1964 con il singolo “Non ho l’età” al Tivolis Koncertsal di Copenaghen, regalando all’Italia il primo successo continentale della storia musicale del nostro Paese.

GIGLIOLA CINQUETTI: “SONO CRESCIUTA CON LA RAI IN BIANCO E NERO”

L’artista ha confessato che sarà emozionante cantare sul palco allestito nella città sabauda: “Non potete immaginare quanto sia bello per me essere qui dopo tutta una vita e dopo che tutto intorno a me è cambiato. Adesso è come se questa distanza si annullasse e nulla fosse mutato: è davvero un cortocircuito emotivo, ma anche un segno di affetto reciproco fra me, il pubblico e anche la Rai, alla quale sono molto affezionata”. Nel prosieguo del collegamento con “Storie Italiane”, Gigliola Cinquetti ha tenuto a rimarcare il suo legame con la Rai: “Devo molto a quest’azienda, già da prima di partecipare in prima persona. Sono cresciuta con quella televisione in bianco e nero che ha formato i cittadini italiani, me compresa”.

