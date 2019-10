Gigliola Cinquetti/ Gaffe e tensione a La Vita in Diretta: “Non amo le luci forti…”

Gigliola Cinquetti ospite a “La Vita in Diretta” per raccontarsi attraverso la sua carriera e alcuni. Lorella Cuccarini emozionata l’ha introdotta così: «Ha cambiato la storia del Festival di Sanremo, oggi raccoglie ancora tanti applausi in tutto il mondo». Dopo il suo ingresso in studio, la conduttrice le ha chiesto un opinione in merito ad un tema che avevano discusso poco prima, riguardo la maleducazione dei ragazzi di oggi. «Non ho seguito il talk perché ero in camerino, ho fatto quello che mi hanno detto di fare. Ho ubbidito», ha spiegato la cantante. Poi ha detto la sua sulla nuova generazione: «Li trovo fin troppo educati e ubbidenti, disciplinati. Li vorrei un po’ più autonomi. Ma credo che non sia un rimprovero da fare a loro, ma ad una scuola che ha dato loro poche basi». A questo punto è intervenuta la Cuccarini che ha spostato il mirino sugli adulti in generale. «Ci sono agenti educativi esterni alla famiglia che pesano molto e la famiglia arranca e fa fatica». Ma dopo la gaffe del talk, la conduttrice ne ha fatto un’altra sull’infanzia della sua ospite…

GIGLIOLA CINQUETTI, TENSIONE A LA VITA IN DIRETTA: “NON AMO LE LUCI FORTI…”

«Torniamo indietro e passiamo alla tua infanzia. Tu sei cresciuta in una famiglia colta, avevano una grande libreria…», ha detto Lorella Cuccarini a “La Vita in Diretta”. Ma Gigliola Cinquetti l’ha smentita: «Ti ringrazio, ma tanto colta non era e tanti libri non c’erano. C’era tanta consapevolezza di uno stile e di una necessità di dare sempre il meglio. C’era distinzione e ricerca della bellezza». La cantante ha poi raccontato di essere stata timida: «La vita mi ha sempre fatto paura, mi fa ancora paura, ma sono coraggiosa, quindi affronto la mia paura». Quella timidezza l’ha spinta a cercare momenti di rottura di quella “prigione” che la chiudeva. Le serviva un’emozione forte, qualcosa di eccezione. «La musica è stata questo per me». Un po’ spigolosa, Gigliola Cinquetti si è poi tolta gli occhiali da sole con cui stava facendo l’intervista: «Provo a stare senza. Purtroppo non mi piacciono le luci così forti…».

