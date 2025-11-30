Gigliola Cinquetti ha sposato il marito Luciano Teodori dopo solo tre mesi che lo conosceva: "Ci siamo innamorati e mai lasciati"

La musica è sempre stata centrale nella vita di Gigliola Cinquetti che però ha anche altri grandi amori oltre a quello per il suo lavoro. Uno di questi è senza dubbio il marito Luciano Teodori, che ha sposato ormai tantissimi anni fa, quando era giovanissima. Gigliola e suo marito si sono conosciuti sulla splendida isola di Ponza e ne è nato un amore immediato che nel giro di pochi mesi ha portato al matrimonio. I due, quando si sono giurati amore davanti a Dio, si conoscevano eppena: eppure la loro storia d’amore va avanti da quasi cinquant’anni.

Gigliola, infatti, ha conosciuto Luciano nel 1979: i due erano in vacanza sull’isola di Ponza quando i loro sguardi si sono incrociati: “Non ci siamo mai lasciati un secondo. Ci siamo conosciuti, e dopo tre mesi insieme ci siamo sposati” ha rivelato l’artista, che ha scelto istintivamente di seguire il cuore. E non ha sbagliato: l’amore con il giornalista prosegue infatti da ormai quasi cinquant’anni e tra alti e bassi i due si amano ancora tantissimo.

Gigliola Cinquetti, matrimonio felice con Luciano Teodori

Gigliola Cinquetti ha sposato nel 1979 quel ragazzo conosciuto poco prima, Luciano Teodori. Poco dopo sono arrivati anche i figli: nel 1980 è nato Giovanni, il primogenito, e quattro anni dopo Costantin. Proprio dopo le nozze con Luciano, di professione giornalista, Gigliola ha cambiato vita, scegliendo di mettere da parte il suo lavoro. Proprio per godersi la famiglia ha scelto di mettere in pausa la sua carriera nel mondo della musica: “Quando mi sono sposata e ho fatto due figli mi sono detta che non potevo continuare ad andare in giro per il mondo. Allora mi sono fermata e ho cominciato a viaggiare con loro” ha confessato. Da quel momento Gigliola Cinquetti ha messo in pausa la sua carriera per dedicarsi ai figli, godendosi con loro la vita alla scoperta delle bellezze del mondo.