Gigliola Cinquetti/ “Mike Bongiorno? Con me sobrio e rigoroso” (55 Passi nel Sole)

La grande artista Gigliola Cinquetti duetterà insieme ad Al Bano Carrisi nello show di Canale 5 che lo vede sul palco insieme a Romina Power, 55 passi nel sole. La Cinquetti è una delle artiste italiane più conosciute all’estero. I numeri parlano da soli: ha pubblicato dischi in 120 diversi Paesi incidendo in 8 lingue. Il suo successo prende il via nel 1964, quando a soli 16 anni vince il Festival di Sanremo con il brano “Non ho l’età”, vendendo 4 milioni di copie. Un successo straordinario che ha segnato anche la sua consacrazione nell’Olimpo della musica mondiale e che ha contribuito a lanciare ufficialmente la sua carriera che si è poi dipanata tra tv, teatro e cinema. Artista estremamente poliedrica, nello speciale del Maurizio Costanzo Show, “Allegria”, dedicato a Mike Bongiorno ricordò con estremo piacere il compianto conduttore, colui che la premiò in quel suo primo Sanremo: “Mike era un uomo che apparteneva alla nostra vita quotidiana, era entrato nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Con me fu sobrio e rigoroso, com’era nel suo stile, nella vita e sul palcoscenico”. Nel 1964, su quel palco di Sanremo Gigliola riferendosi a lui disse: “Credo di dovere molto a lei, è stato lei a portarmi fortuna”, ringraziandolo al momento della premiazione. Due anni dopo, con il brano “Dio come ti amo”, si classificò nuovamente prima alla kermesse musicale.

GIGLIOLA CINQUETTI, LA MUSICA IL SUO PRIMO AMORE

Qualche anno fa, in una intervista Gigliola Cinquetti affrontò ancora una volta il tema del successo, in particolare all’età di 16 anni. A NanniMagazine ammise che quella non era l’età giusta per poterlo gestire al meglio: “Però forse non la si ha mai. Credo che anche chi è colpito da un’improvvisa fama mondiale come la mia, a 40 anni invece che a 16, rimanga stranito lo stesso”, asserì. Tanti i suoi interessi anche extra musicali. Su Rai3, ad esempio, indossò anche i panni di conduttrice di Elisir, il popolare programma di medicina: “La storia ci racconta come la scienza abbia rivisto nel corso del tempo le proprie posizioni, è importante tenerlo a mente. Non credo che la scienza vada vissuta come fede assoluta, ma ritengo che il metodo scientifico sia quanto di meglio gli esseri umani siano riusciti a concepire”, aveva commentato. Ad affascinarla maggiormente sono soprattutto le stelle e l’universo ma il suo grande amore resta comunque la musica. “Il nostro mestiere è regalare sorrisi ed è per questo che lo amo”, aveva spiegato qualche tempo fa.

