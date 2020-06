Gigliola Cinquetti/ “Non ho l’età mi ha cambiato la vita” (Le Ragazze)

Gigliola Cinquetti tra le protagoniste de Le Ragazze, il programma che racconta l’evoluzione del nostro Paese attraverso la storia di donne e figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte. Tra queste c’è sicuramente anche l’interprete di “Non ho l’età” che trionfò a soli 17 anni nel 1964 al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Da quel giorno la vita di una giovanissima adolescente è cambiata per sempre come ha raccontato lei stessa durante l’intervista rilasciata al programma. “Dopo il Festival arrivarono le troupe: io mi vergognavo con i miei compagni, i prof, avevo paura che mi stangassero! Non si poteva più vivere. Mio padre una volta disse: “Qui non si mangia neanche più!”” – racconta la Cinquetti che, ricordando quegli anni di boom, ha detto – “c’era una pressione proprio fisica, poi piano piano le cose si sono un pochettino calmate. Una volta il prof di matematica dopo un’interrogazione tremenda mi chiese se Celentano davvero tradiva Claudia Mori o no e si arrabbiò perché non lo sapevo!”. Durante il lungo racconto a Le Ragazze, Gigliola ha ricostruito anche la sua infanzia soffermandosi in particolare sulla figura del padre: ” è stata la persona più squisita ed elegante che io abbia mai conosciuto, elegante interiormente”.

Gigliola Cinquetti oggi: “è tempo di re-settare la nostra vita”

Non solo, Gigliola Cinquetti ha parlato anche della sorella maggiore Rosa Bianca che l’ha sempre protetta sin da piccola. Poi è arrivata la musica, anche se ad iscriverla ai concorsi canori ci ha pensato il padre: “di punto in bianco papà mi disse che mi aveva iscritto ad un concorso canoro per bambine, avevo 11 anni. Quasi quasi volevo tirarmi indietro, ma non volevo fare la figura della fifona, per cui andai”. Il successo è stato immediato e travolgente e, nonostante siano passati ben 56 anni da quella vittoria, “Non ho l’età” resta una delle canzoni di Sanremo di maggior successo di sempre. Musica a parte, recentemente anche Gigliola Cinquetti si è ritrovata a fare i conti con il virus Covid-19 che ha stravolto e rivoluzionato le nostre vite. Intervistata dal Corriere della Sera ha dichiarato: “paura del virus a 72 anni? Paura della pandemia che minaccia l’Italia e il mondo? Né impaurita né fiduciosa, e non mi sento né più fragile per la mia età, né più forte. Ma sono preoccupata sì, non lo nego”. Con il diffondersi a livello mondiale del Coronavirus, anche Cinquetti si è ritrovata costretta ad annullare diversi concerti in giro per il mondo: “a settembre avrei dovuto partire per il Giappone, la Corea del Sud, Jakarta, la Thailandia e il Vietnam. Invece è tutto rinviato”. Chissà che nei prossimi mesi non si possa tornare a cantare, anche se la cantante pensando al lockdown ha detto: “quei giorni chiusi in casa sono stati un un sacrificio necessario. Per tutti ora è tempo di re-settare la nostra vita”.