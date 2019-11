Gigliola Cinquetti/ “Non mi piaceva niente di quel che facevo…” (Le Ragazze)

Gigliola Cinquetti sarà al centro del racconto che a Le Ragazze ripercorrerà gli indimenticabili anni ’60. Fu proprio in quel periodo, esattamente nel 1964, che la Cinquetti divenne popolare grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, che la vide trionfare, a soli 16 anni, sulle note del brano “Non ho l’età”. A sostenerla, soprattutto suo padre, che era solito accompagnarla nel corso delle numerose esibizioni che in quegli anni hanno contribuito a consacrare il suo successo: “ero timidissima e ci tenevo a farcela per lui – spiega l’artista in un’intervista concessa a Repubblica.it – A 15 anni vinsi il concorso di Castrocaro e poi andai a Sanremo. Vinto Sanremo andai all’Eurofestival, pensavo che a diciotto anni avrei cambiato tutto. Non fu così”. I suoi ricordi saranno ripercorsi questa sera su Rai 3 nel programma di Gloria Guida, a cominciare da quella canzone che ha segnato, in maniera così indelebile, la sua carriera.

Gigliola Cinquetti “Non ho mai avuto pregiudizi”

La scalata al successo che nella metà degli anni sessanta travolse Gigliola Cinquetti anticipò un periodo ricco di cambiamenti. In contemporanea a quel fermento, però, lei cantava il brano “Non ho l’età”, senza viversi appieno l’adolescenza. Tuttavia, oggi spiega di non avere alcun rimpianto e in un’intervista concessa ad Avvenire, svela: “Ho acquisito una consapevolezza di me che mai avrei avuto in provincia, ho conosciuto il mondo, ho imparato le lingue”. Tuttavia, avere a che fare con una popolarità così travolgente le ha ben presto presentato un conto molto salato: “la solitudine in cui vivevo a sedici anni, quel ruolo più grande di me”. Inoltre, nel corso dell’intervista, Gigliola Cinquetti riserva anche un’attenta analisi alla popolarità delle cantanti più attuali, spiegando di essere ammirata “da padronanza tecnica e mezzi vocali”, ma non dai contenuto delle canzoni, che sono spesso “verbosi, ridondanti, lontani dalla semplicità della bellezza classica”.

Gigliola Cinquetti dopo “Non ho l’età”

Nel racconto che Gigliola Cinquetti ripercorrerà a Le Ragazze, anche il ricordo della sua reazione di fronte al successo che all’improvviso l’ha travolta. In una intervista concessa a La Repubblica, la cantante spiega infatti di essersi resa conto che la sua vita era ormai cambiata quasi per caso, e in particolare quando, in compagnia di sua sorella, “per girarsi a guardarmi gli automobilisti tamponavano”. In quel periodo, rivela inoltre la cantante “ero molto autocritica e non mi piaceva niente di quello che facevo”, ma la popolarità l’ha resa “una specie di avventuriera” in giro per il mondo, contribuendo a solidificare il rapporto con sua madre: “mi accompagnava, l’ho raccontato nel libro In viaggio con lei. È venuta con me tutte le volte che sono andata in Giappone. Ci siamo ritrovate anche su un peschereccio pieno di topi”.



