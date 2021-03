Gigliola Cinquetti/ “Record tornare a Sanremo dopo tanti anni, palco che ti esalta!”

Gigliola Cinquetti è tra gli ospiti più attesi della nuova puntata di Verissimo di oggi, il rotocalco del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. La cantante celebre per il suo brano “Non ho l’età” racconterà la sua storia privata e professionale, alla quale va ad aggiungersi un tassello importante dopo la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo 2021 in qualità di ospite, sul palco dell’Ariston insieme a Marcella Bella e Fausto Leali. Classe 1947, la cantante – ma anche attrice e conduttrice – ha portato sul palco dell’Ariston tutta la sua eleganza a partire dal sobrio abito nero. Quello per lei è stato un ritorno a Sanremo molto importante, come ha raccontato a Serena Bortone, ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno, proprio dopo la sua ospitata alla kermesse.

La sua ultima volta sull’ambito palcoscenico sanremese risale infatti al 1995 con partecipò in gara con il brano “Giovane vecchio cuore”. Alla conduttrice del programma pomeridiano di Rai1 aveva commentato: “Sono trascorsi ventisei anni dall’ultima volta. Sono stata l’unica a non essere mai invitata come ospite prima di quest’anno”. Finalmente per lei, dunque, il giusto riconoscimento dopo i tanti anni di carriera e dopo aver vinto per ben due volte il Festival.

GIGLIOLA CINQUETTI ED IL RITORNO A SANREMO DOPO 26 ANNI

Per Gigliola Cinquetti “Non ho l’età” è stato ovviamente il brano che ha segnato la sua svolta artistica, basti pensare che ha venduto 4 milioni di copie in Europa. Questa fu anche la canzone con la quale partecipò al Festival della Canzone italiana nel 1964, vincendo la gara (fu la più giovane vincitrice del Festival) ed aggiudicandosi poi anche l’Eurovision Song Contest. La Cinquetti fece ritorno all’Ariston nel 1966 con Dio, come ti amo. “Quello di Sanremo è un palco che ti esalta”, ha commentato ospite nelle passate settimane di Serena Bortone alla quale ha ribadito la lunga assenza da quel palcoscenico commentando “E’ stato un record per me tornare a Sanremo dopo così tanti anni”. Gigliola, sebbene si sia allontanata dalle scene dopo la nascita dei suoi due figli, Giovanni e Costantino per poi fare ritorno con un ruolo del tutto inedito, ovvero la conduzione di Linea Verde, oggi è spesso ospite di trasmissioni tv durante le quali dà sfoggio della sua tradizionale classe che l’ha sempre accompagnata nel corso della lunga carriera.

Di recente, intervistata dal quotidiano Il Corriere della Sera la Cinquetti aveva detto la sua anche in merito al difficile momento che stiamo vivendo commentando: “Paura della pandemia che minaccia l’Italia e il mondo? Né impaurita né fiduciosa, e non mi sento né più fragile per la mia età, né più forte. Ma sono preoccupata sì, non lo nego”.



