Gigliola Cinquetti e il percorso ad ‘Ora o mai più’: “Pierdavide Carone merita di essere valorizzato…”

Ora primeggia ad ‘Ora o mai più’ con Pierdavide Carone ma ancor prima ha scritto pagine indelebili della musica italiana. Gigliola Cinquetti ha scelto il salotto di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera per raccontarsi nel merito della nuova avventura televisiva ma anche della sua personale carriera professionale. “Ad ‘Ora o mai più’ Mi sto divertendo molto e non solo; sto riprendendo contatto con il mio mondo, la musica. Mi piace moltissimo sperimentare pezzi nuovi”.

Gigliola Cinquetti è dunque partita dal percorso ad Ora o mai più esprimendosi con parole di grande stima nei confronti del suo compagno di viaggio, Pierdavide Carone: “Pierdavide è bravissimo, non potevo essere più fortunata. A lui non devo suggerire nulla, cerco semplicemente di valorizzarlo sul palco nel mondo di stargli vicino e credo di esserci riuscita perchè merita attenzione ed ascolto. E’ un cantautore, un uomo che ha una profondità di scrittura; ‘Di notte’ è meravigliosa”.

Restando sul tema, Francesca Fialdini ha poi incalzato Gigliola Cinquetti sui possibili motivi della flessione che anche la sua carriera ha subito per un periodo dopo il fragoroso successo degli esordi. “Nessuno è al sicuro, si ricomincia sempre daccapo; è proprio la caratteristica del nostro lavoro. E’ una prova costante: può andare bene, può andare male, bisogna saperla prendere anche alla leggera. I motivi per cui nel mio caso qualcosa si è inceppato? Mille errori di gestione, bisogna essere anche un po’ furbi; una dote che non abbonda negli artisti. Poi c’è chi riesce a coniugare le due cose; talvolta ci facciamo male da soli, poi magari c’è anche qualcosa di inconscio che ci fa fermare la ruota perchè abbiamo bisogno di una pausa”.

Gigliola Cinquetti – sempre a Da noi a ruota libera – si è espressa anche a proposito della gestione del successo; prendendo spunto anche dal mondo della musica di oggi che vede anche degli assoluti protagonisti abbracciare la decisione di prendersi una pausa. “Se sono mai stata sul punto di mollare? Continuamente, soprattutto all’inizio; il successo ti coglie impreparato. Ai miei esordi i tempi erano diversi, il baricentro della musica erano le case discografiche e venivano ingiustamente accusate di essere coloro che sfruttano e stritolano questi giovani talenti. Per me non è stato così, anzi, era un ambiente di qualità”. La cantante ha poi aggiunto: “Il successo è tagliente, diventi un bersaglio…”.