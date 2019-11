Gigliola Cinquetti/ Tour per i 60 anni di carriera: “Me ne starei a casa ma..”

Gigliola Cinquetti si prepara a festeggiare 60 anni di carriera con un lungo tour in Giappone che toccherà anche Corea, Vietnam e Cina. Ne racconta i dettagli nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi, settimanale con il quale ha collezionato ben 16 copertine. “Fosse per me me ne starei a casa al calduccio. – ammette la Cinquetti, che spiega – Mi piace cantare, il palcoscenico è un’esperienza così intensa… Ma quando scendo dico sempre ‘adesso basta’. La verità è che mi piace star da sola, o intensamente con gli altri”. Con un tuffo al passato, si ricorda di quando, a soli 18 anni, le veniva chiesto con insistenza quando si sarebbe sposata. La cantante racconta: “Si, oggi appare ridicola la fretta dei giornali a sistemarmi. Io non l’avevo affatto, mi piaceva lavorare.”

Gigliola Cinquetti e il falso gossip sul marito di Caterina Caselli

Gigliola Cinquetti ammette, tuttavia, di essere riuscita a proteggere la sua vita privata: “Ho protetto la mia vita grazie alla mia famiglia e agli amici – confessa la cantante – Evitavo i luoghi mondani. Mi proteggeva anche la casa discografica, la Sugar…”. La Cinquetti, in merito, racconta di un gossip falso che l’ha vista protagonista: “La notizia che mi volessero far sposare con Piero, che ha poi sposato Caterina Caselli, era del tutto falsa!” La cantante ha invece sposato il giornalista Luciano Teodori nel 1979, con il quale ha avuto due figli: Giovanni e Costantino. Indimenticabile è il suo successone “Non ho l’età”, di cui una volta disse che neppure avrebbe voluto cantarlo. Oggi però ammette: “Mi sono ricreduta: è stato un onore cantarla. Le devo molto”.

