Gigliola Cinquetti/ “Dopo Sanremo era difficile vivere perché…” (Domenica In)

Ci sarà anche Gigliola Cinquetti nel nutrito parterre di ospiti di questo pomeriggio a “Domenica In” (dalle ore 14 su Rai 1): la 71enne cantante, attrice nonché conduttrice televisiva originaria di Verona torna quindi come protagonista nel salotto televisivo per eccellenza del weekend e sarà l’ospite musicale di turno di Mara Venier. E alla soglia delle 72 primavere (compirà gli anni il prossimo 20 dicembre) l’artista veneta diventata celebre per una delle principali hit della musica del secolo scorso, ovvero “Non ho l’età”, e ancora oggi ricordata come la più giovane vincitrice di un Festival di Sanremo, pare essere più che mai sulla cresta dell’onda non solo dal punto di vista professionale ma pure nell’aspetto dal momento che a detta di molti dimostra sempre meno anni di quelli che ha: è anche per questo il motivo che di recente la Cinquetti ha annunciato che presto si imbarcherà in un faticoso tour internazionale con cui festeggerà un traguardo clamoroso, ovvero i 60 anni di carriera, esibendosi in estremo Oriente in una serie di concerti che non toccheranno solo il Giappone ma anche la Cina e altri Paesi di quell’area: e a tal proposito la diretta interessata, con una punta di ironia ha spiegato come la sua priorità sarebbe quella di starsene comoda a casa, ma il richiamo del palcoscenico continua ad essere molto forte per lei.

GIGLIOLA CINQUETTI, “DOPO SANREMO NON POTEVO PIU’ VIVERE…”

Nell’attesa di scoprire con quale dei suoi successi Gigliola Cinquetti si esibirà davanti alla platea televisiva e non di “Domenica In” di questo pomeriggio, l’artista scaligera di recente è stata protagonista, assieme alla chef Antonia Klugmann, di uno degli ultimi appuntamenti del programma Rai “Le Ragazze”, condotto da Gloria Guidi e che attraverso la vita, le esperienze professionali e gli aneddoti privati delle donne che sono state ragazze nello scorso secolo intende raccontare uno spaccato dell’Italia e di come eravamo. E in quell’occasione, parlando della sua partecipazione al Festival di Sanremo ancora giovanissima, la Cinquetti ha rivelato di come la sua vita fosse cambiata dopo il successo, anche a scuola e con giornalisti e operatori al seguito che la seguivano nella sua quotidianità mentre i suoi amici e anche i professori oramai l’avessero eletta a diva ante litteram, chiedendole pure aneddoti e gossip su quel mondo dello spettacolo che in realtà lei aveva appena cominciato a frequentare. “Non si poteva più vivere: per fortuna io avevo amici e anche semplici volontari che mi proteggevano” ha raccontato la Cinquetti alla Guida rievocando quel periodo.

GIGLIOLA CINQUETTI, L’INATTESA POPOLARITA’ E QUANDO DISCONOBBE IL “SUO” BRANO

E sempre nel corso di quell’appuntamento, come pure di alcune interviste rilasciate nell’ultimo periodo, Gigliola Cinquetti ha parlato pure della canzone che l’ha resa famosa e delle circostanze decisamente casuali che l’hanno portata a diventare un’artista di successo. Ripercorrendo la sua infanzia la cantante ha ricordato come fosse stato il padre a iscriverla, senza che lei ne fosse entusiasta, a un concorso canoro all’età di 11 anni: non solo dato che successivamente ha ammesso di aver partecipato al Festival di Castrocaro, quando aveva 15 anni, solamente per suo padre e nonostante la propria timidezza. E invece da lì ecco il palco dell’Ariston e poi la popolarità anche se, in parte, la canzone “Non ho l’età” ha pure finito per condizionare la sua carriera dato che molti ancora oggi la identificano solo in quella. Forse è questo uno dei motivi per cui in passato la Cinquetti, ha disconosciuto quel brano, salvo poi ritrattare e ammettere che l’aver detto che non avrebbe mai voluto cantare quella canzone è stato un errore e che non lo ripeterebbe dato che è stato un onore per lei esibirsi col brano scritto di suo pugno e musicato con Franco Monaldi.





