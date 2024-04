Gilardino rinnova con il Genoa?/ Calciomercato, proposto triennale con ingaggio triplicato (25 aprile 2024)

CALCIOMERCATO GENOA NEWS: RINNOVO PER GILARDINO?

Anche il calciomercato Genoa sta già lavorando per la prossima stagione, o meglio per costruire un futuro che possa eventualmente aprire un ciclo continuativo: come riporta Il Secolo XIX, la società rossoblu avrebbe offerto il rinnovo di contratto ad Alberto Gilardino. L’allenatore biellese è in scadenza, e il suo operato ha fatto drizzare le antenne ad alcune società: ad interessarsi a lui sarebbe stata soprattutto la Fiorentina, con cui Gilardino ha giocato stagioni parecchio positive come attaccante, ma sondaggi sarebbero stati operati anche da Torino e Monza che potrebbero cambiare la loro guida tecnica – attualmente, e rispettivamente, Ivan Juric e Raffaele Palladino.

Diretta/ Genoa Fiorentina Primavera (risultato finale 3-2): bella vittoria dei rossoblù! (20 aprile 2024)

La proposta sul tavolo da parte del Genoa sarebbe di un milione di euro più bonus, per una cifra che potrebbe raggiungere il milione e mezzo, per tre anni: Gilardino di fatto si vedrebbe l’ingaggio triplicato rispetto a quanto percepisce oggi, chiaramente si tratta di un aumento importante che fa capire quanta fiducia il Grifone riponga nelle sue doti di allenatore, che del resto il mister biellese ha mostrato nel corso della sua esperienza a Marassi.

DIRETTA/ Genoa Lazio (risultato finale 0-1): 3 punti pesanti per Tudor! (Serie A, 19 aprile 2024)

IL PASSO DI GILARDINO NEL GENOA

Va infatti ricordato che Alberto Gilardino è diventato l’allenatore del Genoa nel dicembre 2022, prendendo il posto del discusso Alexander Blessin: ha ereditato una squadra già in zona playoff in Serie B ma l’ha portata a volare, perdendo solo due volte in 23 partite e timbrando un totale di 49 punti, portando il Genoa alla promozione diretta insieme al Frosinone di Fabio Grosso, suo compagno di nazionale nel Mondiale vinto nel 2006. Confermato alla guida del Grifone anche per l’avventura in Serie A, Gilardino non ha deluso.

Dopo 33 giornate il Genoa ha fatto 39 punti, non è ancora aritmeticamente salvo ma lo è secondo logica e nei fatti perché il vantaggio sulla terzultima è di 11 punti. Inevitabile dunque che il suo nome sia preso in esame da squadre che stanno pensando di cambiare allenatore o che, non avendo esattamente questo pensiero, possono considerare che un suo ipotetico avvento in panchina potrebbe far fare il salto di qualità. La Fiorentina potrebbe ad esempio separarsi da Vincenzo Italiano, sempre seguito da Aurelio De Laurentiis per il Napoli, e Gilardino sarebbe la prima ipotesi. Per questo il Genoa, vista anche la scadenza del contratto, si vuole giustamente cautelare.

Diretta/ Fiorentina Genoa (risultato finale 1-1): Ikonè risponde a Gudmundsson (15 aprile 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA