Gilbert Gottfried, è morto il doppiatore di Iago in Aladdin/ Aveva 67 anni

Si è spento il 12 aprile, all’età di soli 67 anni, Gilbert Gottfried, noto comico, attore e doppiatore statunitense, conosciuto in Italia soprattutto per aver dato voce da Iago di Aladdin. Il suo è inoltre un volto noto nelle commedie anni Novanta: suo, ad esempio, il ruolo di Igor Peabody nella serie di lungometraggi di Piccola Peste. L’uomo è morto a soli 67 anni, lasciando un gran vuoto nel mondo del cinema e del doppiaggio.

La notizia della morte di Gilbert Gottfried è stata data dalla famiglia, che su Twitter ha comunicato: “Con il cuore a pezzi annunciamo la scomparsa del nostro amato Gilbert dopo una lunga malattia. Oltre ad essere una voce iconica da commedia, Gilbert è stato un fantastico marito, fratello, amico e padre di due bellissimi bambini. Sebbene oggi sia un giorno triste per tutti noi, ridete più forte che potete in suo onore”. Gilbert stava da tempo combattendo con una malattia che lo ha portato alla morte.

Chi era Gilbert Gottfried

Gilbert Gottfried è noto per aver rivestito vari ruoli di successo nel mondo del cinema e della televisione. Ha recitato sul grande schermo in Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II ma anche in Piccola peste, Senti chi parla 2, Un milione di modi per morire nel West e altre pellicole. In tv suoi i ruoli in Piccola peste s’innamora e Saturday Night Live. Varie le esperienze da doppiatore, tra cui appunto quella di Aladdin: ha dato voce a Iago sia nel film del 1992 sia nella serie tv. Inoltre ha doppiato tanti altri cartoni animati come Timon e Pumbaa e House of Mouse.

Anche l’attore Emery Emery ha voluto ricordarlo con un emozionante messaggio sui social: “Nella mattinata in cui è uscito il mio ultimo film ho appreso del fatto che il mio amico Gilbert Gottfried sia scomparso. Questa cosa mi rende tanto triste. Ha prestato la sua voce per il progetto Science Friction. Posso dire che non sarà mai dimenticato”.











