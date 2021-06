Gilberto, morto lo zio di Giulia Salemi/ “Pochi giorni fa…”

Un altro lutto si abbatte sulla casa del Grande Fratello Vip 2020 e questa volta è Giulia Salemi ad annunciare sui social la dipartita dell’amato zio. L’uomo, Gilberto, è morto qualche giorno fa ma solo in queste ore la bella gieffina ha reso nota la notizia sui social con tanto di foto dal cimitero e saluti all’amato nonno Pino. Grave lutto per Giulia Salemi per via della morte di zio Gilberto che si è spento il 12 giugno 2021 come lei stessa ha annunciato nelle sue storie su Instagram mostrando la lapide provvisoria riservata al parente ma senza rivelare le motivazioni della morte e nemmeno le generalità dello zio e quindi nemmeno l’età. La sua vita al cimitero e il dolore per la morte dello zio, ha spinto la neo fidanzata di Pierpaolo Pretelli, a salutare nonno Pino, scomparso nel 2006.

Gilberto, zio di Giulia Salemi, è morto

Giulia Salemi non si è soffermata molto sulla storia di suoi zio Gilberto anche se sicuramente si tratta di una persona che appartiene alla famiglia del padre Mario che spesso abbiamo visto al suo fianco sui social o, semplicemente nella casa del Grande Fratello Vip pronto a sostenerla nei momenti più difficili. Siamo sicuri che in questo momento è toccato a lei occuparsi del padre mettendo da parte i fan e anche il suo neo fidanzato Pierpaolo Pretelli, ma in queste occasioni tutti sono più comprensivi. Siamo sicuri che nei prossimi giorni Giulia Salemi tornerà a sorridere come sempre e i fan lo sperano vivamente.

