Gilda, chi è la moglie di Luciano De Crescenzo/ Dal sì all’annullamento: “quando…”

Gilda è il grande amore di Luciano De Crescenzo. Lo scrittore, regista, attore e conduttore televisivo morto oggi a 90 anni, ha sposato Gilda nel 1961. Un matrimonio d’amore che, però, non rappresenta la classica favola che entrambi sognavano al punto che, dopo qualche anno, nonostante la nascita della figlia Paola, le strade di Gilda e Luciano De Crescenzo si separano. Dopo quattro anni insieme, infatti, Gilda decide di chiudere la vita matrimoniale. All’epoca, la figlia Paola aveva solo due anni. Nonostante il forte legame rappresentato dalla loro bambina, la signora Gilda, dopo aver chiesto la separazione, si rivolge anche alla Sacra Rota per ottenere l’annullamento del matrimonio. Un passo importante che, però, non spezza il legame che c’è sempre stato tra i due. Nonostante la fine del matrimonio, infatti, Luciano De Crescenzo e la sua ex signora sono sempre rimasti in contatto al punto da considerarsi due vecchi amici.

Gilda, chi è la moglie di Luciano De Crescenzo: “quando ci siamo sposati…”

Gilda è sempre stata una figura fondamentale nella vita di Luciano De Crescenzo. Della donna che gli aveva regalato il dono più prezioso, la figlia Paola, De Crescenzo parlò in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna. “Quando ci siamo sposati Gilda aveva 21 anni e io 33” – raccontava De Crescenzo che non ha mai nascosto di aver sofferto per la fine del matrimonio. Nonostante la fine dell’amore con la moglie, però, De Crescenzo non ha mai rinunciato al rapporto con la figlia Paola. “Non ricordo un giorno, da quando io e Gilda ci siamo lasciati, che non abbia trovato anche pochi minuti per chiamare al telefono mia figlia”, spiegava.





