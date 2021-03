Gilda, infortunio per il cane di Tommaso Zorzi/ “E’ caduta dal letto, ora è steccata”

Tanta paura per il vincitore del Grande Fratello Vip 2021, nonché opinionista de L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi. La sua cagnolina, l’adorata Gilda, l’ha fatto spaventare dopo una brutta caduta dal letto. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso giovane milanese, che attraverso la propria pagina ufficiale Instagram ha pubblicato una stories in cui si legge: “Stamattina scendendo dal letto Gilda si è fatta male ad una zampa”.

Quindi Tommaso Zorzi ha aggiunto e concluso: “Gliel’hanno steccata e adesso sta facendo le lastre di controllo, vi tengo aggiornati”, con annesso un cuore. In seguito ha poi pubblicato una foto della stessa Gilda con addosso una museruola, molto probabilmente dopo l’intervento. Zorzi non ha mai nascosto il suo grande amore per l’amico a quattro zampe e spesso e volentieri ha postato delle foto con la stessa, come ad esempio un recente scatto in cui scriveva: “Gilda è l’unica che riesce a tirare fuori dal mio carattere BOLD il lato più tenero.

GILDA, INFORTUNIO PER IL CANE DI TOMMASO ZORZI: I MESSAGGI DI AUGURI DEI FAN

Su Twitter il nome della tenera cagnolina di Tommaso Zorzi è entrato in tendenza fin da stamattina, e sono tantissimi coloro che hanno pubblicato dei post sull’argomento, quasi tutti messaggi d’auguri. Un fan ad esempio ha scritto: “Forza Gilda siamo tutti con te. Mi raccomando Tommy aggiornaci”, mentre un altro aggiunge come incoraggiamento: “Daje Gilda facciamo il tifo per te”. Quindi un’altra navigante ha cinguettato: “Povera cucciola. Guarisci presto gildina”, mentre un’altra fan di Tommaso Zorzi ha fatto notare il bel rapporto che si è creato fra il vincitore del Grande Fratello Vip e i suoi fan: “Il rapporto che abbiamo creato con Tommaso è meraviglioso – scrive – c’è proprio quel senso di famiglia e quel “vi tengo aggiornati” ne è la chiara conferma. Sending good vibes to Gilda”. Rimaniamo quindi in attesa dei futuri aggiornamenti su Gilda, con la speranza ovviamente che giungano belle notizie e che la cagnolina si sia rimessa.

