Gilet arancioni in piazza a Roma e Milano/ Pappalardo: “Coronavirus non esiste”

Pubblicità

I Gilet arancioni hanno invaso l’Italia: da Milano a Roma, il movimento guidato dall’ex generale Antonio Pappalardo è sceso in piazza per manifestare contro il Governo, non rispettando nessuna norma anti-coronavirus (dal distanziamento sociale alla mascherina, peraltro obbligatori in Lombardia). Il movimento dell’ex candidato governatore in Umbria chiede la fine del Governo guidato da Giuseppe Conte, l’inizio di un nuovo esecutivo nazionale ed il ritorno alla lira italica.

A Roma, inoltre, i Gilet arancioni sono scesi in piazza al fianco di Casapound: non sono mancati i momenti di tensione nel centro storico, con le forze dell’ordine in tenuta antisommossa per impedire l’afflusso a Montecitorio, spiega Repubblica. Ira contro il Governo, ma non solo: secondo alcuni esponenti del movimento il coronavirus non esiste, si tratta di un disegno politico e socio-economico per vendere l’Italia alla Cina, a partire da Luigi Di Maio.

GILET ARANCIONI DI ANTONIO PAPPALARDO NELLE PIAZZE ITALIANE

«Qui c’è gente che non mangia. C’è gente che non prende lo stipendio da 4 mesi», «Abbiamo fame», «Ci hanno fatto morire»: alcuni dei commenti registrati da Repubblica nelle piazze dei Gilet arancioni. Milano, Roma ma non solo: il movimento è sceso in campo anche in altre città italiane, basti pensare a Cagliari, Genova e Torino. In quest’ultima città, precisamente in Piazza Statuto, è stato intonato a più riprese il coro “libertà, libertà” ed è stata annunciata una nuova manifestazione.

Pubblicità

Ecco le parole del responsabile comunicazione del movimento di Antonio Pappalardo: «L’obiettivo di oggi era manifestare un voto in dissenso di un Governo illegale, presenzieremo il 2 giugno a Roma: l’obiettivo del movimento è arrivarci tutti per dimostrare che quello che stiamo vivendo non è giusto e che quello che vivremo in futuro, costruito sulla giustizia, sarà sicuramente migliore di questo». E ancora: «Siamo un movimento popolare, libero di manifestare i propri pensieri e di ottenere dei diritti basati sull’essenzialità della vita, ovvero mangiare, dormire e avere da bere. Cose che vengono a mancare nella maggior parte delle persone di oggi», le sue dichiarazioni a Repubblica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA