Giletti attacca De Luca in tv/ Video: “Dice solo caz* dietro scrivania, stia zitto”

Durissimo sfogo in diretta tv di Massimo Giletti nei confronti del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il conduttore di “Non è l’Arena”, noto talk show domenicale di La7, se l’è presa con il presidente campana dopo alcune sue esternazioni che non sono appunto piaciute a Giletti. “Vada negli ospedali invece di dire ca**ate comodamente seduto dietro una scrivania”. Il presentatore è letteralmente esploso dopo aver documentato la situazione ospedaliera in Campania, in particolare del Cardarelli di Napoli, la più grande struttura della regione, nonché uno dei più grandi di tutto il sud Italia, dove non esistono percorsi separati fra malati con il covid e quelli no-covid. Al pronto soccorso, coloro che sono infetti, aspettano in coda al fianco di coloro che si sono recati in Ps per altri problemi, con il rischio di diffondere il virus in maniera incontrollata. “Siamo di nuovo in trincea. E’ una guerra”, ha spiegato un interno con il voto coperto, e la situazione non è delle più rosee nemmeno al Secondo Policlinico di Napoli, con una sola barella di biocontenimento per tutti i contagiati.

GILETTI VS DE LUCA: “LA SCUOLA NON E’ UN PARCHEGGIO”

Massimo Giletti è rimasto quindi indignato dalle immagini mandate in onda, e rivolgendosi a De Luca, così come al governatore della Liguria Giovanni Toti, che attraverso Twitter aveva avuto un’uscita infelice sugli anziani (“inutili al ciclo produttivo”), è sbottato: “Toti e De Luca hanno avuto due uscite sbagliate – le parole di Massimo Giletti a Non è l’Arena di ieri sera – De Luca è un Presidente di Regione e non può dire queste cose. La scuola non è un parcheggio, ci permette di formare i futuri dirigenti, tenere a casa i ragazzi è un danno al paese, ma come si permette? Basta con chi fa successo con frasi inutili! Deve stare zitto e andare negli ospedali, non deve predicare seduto dietro una scrivania comoda. Queste sono ca**ate, ca**ate! Non mi importa se ha chiesto scusa (non lo ha fatto, nda), non è accettabile un linguaggio del genere”. Clicca qui per lo sfogo del conduttore



