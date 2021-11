Giletti vs De Luca: “Io ubriacone? Lei sceriffo scarso”/ “Chiacchiere e distintivo”

Massimo Giletti, in occasione dell’ultima puntata di “Non è l’Arena”, trasmissione in onda su La 7, ha risposto in tono polemico a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Uno scontro a distanza che sta facendo largamente parlare di sé sul web e che è nato dalla decisione del conduttore di mandare in onda alcune dichiarazioni effettuate in passato dal governatore nei suoi confronti. Queste, in particolare, sono state le esternazioni di De Luca: “Sono l’ultimo che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce, ma ho avuto l’impressione che il conduttore fosse un po’ esaltato, dava numeri al lotto. Ci sono persone che in genere noi ricoveriamo al ‘Cardarelli’ per coma etilico. Quando ho visto lui, ho pensato che questo qui a Napoli l’avremmo già ricoverato”.

Affermazioni indubbiamente forti, che non hanno lasciato indifferente Giletti, il quale ha inteso rispondere per le rime a De Luca: “Lei è libero di dire che sono un ubriacone, per carità. A me piacciono i fatti. Io vedo che lei, spesso, caro governatore, quando è infastidito vuole demolire l’avversario sul piano personale. Mi chiedo, allora: come si fa ad avere risposte chiare da un personaggio come De Luca? È complesso…”.

GILETTI ATTACCA DE LUCA: “LEI NEI MIEI CONFRONTI È STATO, SE LO LASCI DIRE, UN PO’ SCARSO…”

La replica di Massimo Giletti nei confronti di Vincenzo De Luca non si è esaurita con il discorso riportato sopra, ma è stata impreziosita da un’ulteriore offensiva da parte del presentatore ai danni del governatore campano: “Io sarò un ubriacone, caro presidente, ma lei, a mio avviso, nei miei confronti, è uno sceriffo un po’ scarso, solo chiacchiere e distintivo. Se lo lasci dire… Chiacchiere e distintivo. Detto questo, chiudiamo questa pagina e andiamo avanti…”.

Insomma, Giletti non ha gradito affatto il pensiero esternato da Vincenzo De Luca a favor di camera e non è escluso che prossimamente possano esserci ulteriori repliche da entrambe le parti.



