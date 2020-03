Giletti vs Red Ronnie/ Video “Non puoi dire che in Italia hanno nascosto la pandemia”

Duro scontro andato in onda ieri sera, in diretta tv su La7, fra Massimo Giletti e Red Ronnie. Durante la puntata di Non è l’Arena, il padrone di casa se le presa con il critico musicale perchè, secondo quest’ultimo, in Italia avrebbero nascosto in qualche modo la pandemia di coronavirus quando era già esplosa. Giletti si è rivolto così al suo ospite in collegamento: “Scusa Red, non ci sto a farti dire che in Italia abbiamo nascosto la pandemia. L’abbiamo sottovalutata che è una cosa diversa, abbiamo sperato che non arrivasse, errore drammatico, ma se c’è qualcuno che l’ha nascosta sono i cinesi e forse dovremmo chiedere magari ai cinesi di fare ‘mea culpa’, perché all’inizio hanno addirittura messo sotto processo il medico che aveva detto ‘attenzione sta succedendo l’inferno’”. Parole che però non hanno convinto il giornalista musicale, che ha subito dopo ribattuto al padrone di casa.

GILETTI VS RED RONNIE, IL CRITICO DI MUSICA: “CI AVEVANO DETTO CHE IL RISCHIO ERA PARI A ZERO…”

Questa la replica di Red Ronnie: “È un fatto che esperti e anche il ministro della salute sono andati in televisione a rassicurarci dicendo che il rischio era zero”. Ronnie ha ricordato le molteplici dichiarazioni di esponenti del governo ma anche di esperti virologi, prima che l’epidemia da coronavirus scoppiasse anche in Italia, attorno alla metà del mese di febbraio. A quel punto ha tirato in ballo l’Avigan, uno degli innumerevoli farmaci in sperimentazione per la cura del coronavirus, reso “famoso” in particolare a seguito di un video realizzato da un ragazzo italiano in Giappone. A riguardo, lo stesso Ronnie aveva diffuso il filmato suddetto lo scorso 21 marzo, in cui specificava: “Non so se quel farmaco che cita sia davvero efficace. Ma mi sento in dovere di condividerlo”. Il 25 marzo, invece, sempre Ronnie aveva pubblicato un altro video proveniente sempre dal Giappone, in cui mostrava la popolazione in giro liberamente senza mascherine, lamentandosi della quarantena italiana. Clicca qui per vedere il video dello scontro fra Ronnie e Giletti



