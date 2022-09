Gilles Rocca, chi è il concorrente Tale e Quale Show 2022/ L’amore per Miriam Galanti, le imitazioni

Gilles Rocca concorrente a Tale e Quale Show:”Mi piacerebbe imitare i mostri sacri della musica internazionale”

Gilles Rocca è un regista e attore romano di 38 anni ed è anche un noto volto del mondo dello spettacolo italiano, amatissimo dalle donne. Vincitore di Ballando con le stelle 2020, Gilles è pronto per una nuova avventura televisiva, quella di Tale e Quale Show. Il programma, condotto da Carlo Conti, riparte venerdì 30 settembre e durerà ben otto settimane. Gilles Rocca sarà uno dei 12 protagonisti dello show e a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Mi piacerebbe imitare i mostri sacri della musica internazionale, mentre i tenori o i cantanti con una grande estensione vocale mi mettono paura. Credo di aver convinto Conti grazie a un buon provino”.

Dalle sue parole possiamo ben capire che al di là della simpatia Gilles ama la musica e sa cantare e interpretare bene i personaggi ma ha indubbiamente un po’ di timore, il che è normale dato che oltre al giudizio della giuria, tutti e dodici i partecipanti dovranno cantare dal vivo. Comunque questa esperienza per Gill sarà interessante anche perché potrà mettere in mostra le sue qualità da attore e immedesimare tanti cantautori, al contrario dei reality da lui tanto odiati per litigi e dinamiche quasi “forzate”.

Gilles Rocca, la relazione con Miriam Galanti e i paparazzi

Oltre alla carriera all’interno del mondo dello spettacolo, Gilles Rocca è anche fidanzato anzi super fidanzato. La sua storia d’amore con la giovane attrice Miriam Galanti, dura da moltissimo tempo e recentemente i due hanno festeggiato insieme i loro 13 anni di coppia. Nonostante alcuni momenti di crisi, Gill e Miriam stanno ancora insieme e sembrano essere molto felici.

La loro relazione è stata spesso complicata anche a causa dei paparazzi. Nonostante entrambi lavorino nel mondo dello spettacolo, dopo l’esperienza di Gill all’interno del reality “l’Isola dei famosi”, la sua popolarità è aumentata e i paparazzi si facevano trovare spesso sotto la sua abitazione. In merito a questo periodo, che tra l’altro aveva portato dei litigi nella loro coppia, Gilles aveva dichiarato: “Dopo L’Isola dei Famosi ho iniziato a trovare troppi paparazzi sotto casa. Una volta sono entrati dentro a un bar mentre io facevo colazione. Ero di spalle e non si sono accorti di me. Ho sentito che dicevano: ‘Tieni d’occhio il portone, guarda se esce Gilles’. Io ne ho preso uno per la collottola…”.

