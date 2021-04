Gilles Rocca/ “Arrogante e intollerabile”, se ne è accorta anche Francesca Lodo?

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 è “Arrogante e intollerabile”?

E alla fine sembra proprio che il carattere di Gilles Rocca non è tollerabile a lungo. Nel bene e nel male uno dei leader dell‘Isola dei Famosi 2021 continua a finire nel mirino. Se nei giorni scorsi era Tommaso Zorzi a parlare di lui come inseparabile per via della sua arroganza, adesso è Francesca Lodo a sentirsi in crisi per via del suo atteggiamento. Ancora una volta il fonico è reo di aver alzato i toni e di essere stato poco educato anche con la sua grande amica e braccio destro. Alla sarda ha recriminato il fatto di avvicinarsi alla pentola del riso come un avvoltoio per cercare di portare a casa una porzione più grossa di quella che le spetta. Inutile dire che la sarda ha preso la palla al balzo per sbottare con chi le stava accanto sottolineando che questo non è proprio nella sua indole e che ci sono modi e modi per dire le cose. Gilles Rocca quindi è sgarbato? A quanto pare sì, almeno quando parla con i suoi compagni, visto che in Palapa continua a lanciare messaggi romantici alla sua bella Miriam.

Dall’amore per Miriam alle accuse a Vera e Fariba

La fidanzata è spesso al centro dei pensieri di Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 visto che è arrivato addirittura a chiedere ad Ilary Blasi di intervenire a suo favore per riuscire ad avere un figlio da lei. In attesa di scoprire quale sarà la risposta, il bel fonico e attore si prepara ad affrontare un’altra puntata di fuoco in cui verrà a galla non solo il suo battibecco con Francesca Lodo ma anche quello che succede ancora con Vera e Fariba. Mentre la prima ha scelto la strada della pace cambiando il suo comportamento, la seconda è ancora in balia di accuse e problemi. Ci sarà un altro scontro questa sera?

