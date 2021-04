Gilles Rocca/ Attacca Fariba: “Le tue bugie vengono fuori subito”

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 va alla carica con Fariba Tehrani e…

Lite con Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 per Gilles Rocca. Sicuramente non è la prima volta e non sarà l’ultima a meno che la persiana questa sera non sia eliminata dopo lo scontro con la bella Beatrice. Le cose non si mettono bene per Fariba da quando sono tornate sulla spiaggia Vera Gemma e Miryea soprattutto perché Gilles era furioso già subito dopo aver messo piede sulla playa. Il bel fonico ha notato che sia Fariba che Beatrice si sono lanciate sulle nuove arrivate per fare gruppo e inveire proprio contro di lui e quelli che sono stati etichettati come i suoi alleati ovvero Francesca, Valentina, Roberto e Angela. Ma sarà davvero così? Lui continua a dire che non c’è alcun gruppo e che loro sono uniti per via dell’esperienza che stanno vivendo in pace ma le cose non si mettono bene quando Fariba continua a dire la sua anche insinuando dubbi e bugie tra le sue nuove amiche e così scoppia di nuovo la lite.

Gilles Rocca stufo di Fariba: “Le tue bugie hanno le gambe corte”

A far infuriare Gilles Rocca ci ha pensato proprio la persiana che all’Isola dei Famosi 2021 si è permessa di far piangere Miryea rivelandole che molti dei naufraghi presenti, i loro nemici, le hanno dato della stupida. La cosa non è passata inosservata a Valentina e Gilles perché se è vero che non è stato fatto il nome della persiana, è vero anche che non ci vuole molto a capire che è stata colpa sua. A quel punto la lite divampa e Gilles pensa ci sia lo zampino di Fariba alle spalle di tutta la vicenda “le bugie hanno le gambe corte e Fariba le ha più corte di tutti”. Tutto quello che è successo finirà in Palapa questa sera e cambierà ancora una volta i legami e anche le nomination previste dai naufraghi.

