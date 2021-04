Gilles Rocca “Brando Giorgi? Lo prendo a calci nel c*lo!”/ Duro scontro all’Isola dei Famosi 2021

Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 inveisce contro Brando Giorgi

Gilles Rocca furioso con Brando Giorgi e non solo. A quanto pare il nostro leader, almeno in teoria, ha sempre qualcosa da dire e da fare contro qualcuno dei suoi compagni naufraghi e questa volta la ‘vittima’ di turno sembra essere proprio l’attore. Brando Giorgi è tornato sull’isola e ha finito col litigare con Andrea Cerioli per una questione di ciabatte e così ha deciso di ritirarsi, nel vero senso della parola, vivendo la sua avventura in disparte rispetto al gruppo al quale si avvicina solo nel momento in cui deve ritirare il suo pesce. La situazione non piace a Gilles Rocca che ha deciso di sgridare il suo compagno quando non si è unito al gruppo per stare vicino a Beppe Braida e per salutarlo dopo il suo abbandono. Il fonico si è avvicinato all’attore facendo presente il suo errore e tutto perché un conto è il gioco e un conto è la vita reale e lui sta sbagliando proprio nella vita reale.

L’abbandono di Beppe Braida e la furia di Gilles

Brando Giorgi non l’ha presa molto bene etichettando Gilles Rocca come il ‘padrone’ dell’Isola. Il loro alterco potrebbe trasferirsi oggi nella diretta dell’Isola dei Famosi quando i due si troveranno a parlare in palapa di quello che è successo in questa lunga settimana in cui Gilles Rocca ha continuato a fare da leader anche quando si è trattato di cucina. Fariba ha tentato di cucinare il riso sbagliando alla grande e lasciando tutti disperati e mezzi digiuni. Alla fine la persiana ha ceduto i suoi due pesci ai compagni dicendosi pronta a non mangiare ma anche Gilles Rocca, come altri compagni, hanno parlato a lungo della cosa mortificandola. Lei se ne è lamentata in confessionale davanti alle telecamere ma questo potrebbe incrinare i rapporti di tutti soprattutto perché Gilles Rocca, riferendosi a Brando Giorgi, lo ha minacciato dicendo che lo prenderebbe a calci fino in Italia. Qualcuno coglierà la palla al balzo per parlare ancora della sua presunta indole violenta oppure no?

