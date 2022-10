Gilles Rocca “Calcio? Mollato per un infortunio”/ “C’è la voglia di fare un figlio con Miriam Galanti ma…”

Gilles Rocca e Miriam Galanti sono di nuovo affiati, e lui le dedica ‘I tuoi particolari’

Gilles Rocca, il sexy attore, vincitore di ‘Ballando con le stelle’ 15, sembra aver superato la crisi con la sua compagna Miriam Galanti ed è pronto per dare il meglio di sé nel programma di Rai Uno, condotto da Carlo Conti, ‘Tale e Quale Show’. Gilles e Miriam hanno trascorso una lunga vacanza assieme quest’estate, dopo un anno passato perlopiù lontano, a causa del lavoro di entrambi. La loro relazione era stata messa a dura prova nel 2020 durante la partecipazione di lui al format di Milly Carlucci.

Il suo esordio come cantante a ‘Tale e quale show’ è stato per interpretare il cantante Ultimo con la canzone: ‘I tuoi particolari’. Un momento molto emozionante per lui perché ha deciso di dedicare il brano alla fidanzata Miriam che era seduta nelle prime file. Un’edizione molto fortunata per Gilles che sta dimostrando tutto il suo valore, anche con altre interpretazioni come quella di Dargen D’Amico che è stata apprezzata dalla giuria e dal pubblico. “Il nostro amore è più forte di prima”, afferma Gilles al settimanale ‘Nuovo’. I due stanno anche pensando di fare un figlio, tra qualche tempo.

A confermare l’idea di avere una famiglia con la sua fidanzata Miriam è lo stesso Gilles Rocca che afferma: “C’è la voglia di fare un figlio, ma in questo momento non abbiamo tempo per prenderci una responsabilità così grossa. Lei, poi, è più giovane di me, quindi non ha fretta.” Miriam adesso è impegnata con due spettacoli teatrali e una serie tv, mentre lui è concentrato su ‘Tale e quale show’ e sta girando un film con Ilenia Pastorelli. Gilles Rocca sta dunque attraversando un periodo molto felice della sua vita, sia privata che lavorativa. Un bel traguardo per lui, uscito di casa a 13 anni per inseguire il sogno di fare il calciatore.“Un infortunio mi ha costretto a mollare tutto”, spiega sempre al settimanale ‘Nuovo’. La carriera di Rocca era iniziata anche come cantante: “ho cantato nel programma ‘Volami nel cuore’ del 2008, ma poi ho continuato la strada della recitazione”. Gilles non perde mai di vista il contatto della realtà, lui, che ha lavorato anche dietro del quinte proprio di Tale e quale show, come fonico. “Il lavoro dietro le quinte è molto importante perchè non ti fa perdere il contatto con la realtà e ti fa apprezzare tutto quello che fai”, conclude Gilles Rocca.

