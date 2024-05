Gilles Rocca, chi è l’attore/ Dall’addio al calcio al mondo dello spettacolo: “Essere bello è una fortuna”

Chi è Gilles Rocca: dal calcio al mondo dello spettacolo

Gilles Rocca è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, venerdì 31 maggio 2024 per raccontare i dettagli della sua vita privata e professionale, ma anche per svelare i progetti futuri. Classe 1983, Gilles Rocca, oggi, è un attore e ha partecipato a programmi famosissimi come Ballando con le stelle e l’Isola dei Famosi. In passato, tuttavia, Gilles è stato un calciatore ma ha dovuto abbandonare lo sport professionistico a causa di un grave infortunio. “Ero un attaccante, mi aveva tesserato l’Empoli e in seguito sono passato alla Lazio per 4 anni (dal ’98 al 2002), arrivando all’esordio in C1 con il Frosinone. Tanti sogni, svaniti con un infortunio…“, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport in un’intervista di qualche tempo fa.

“Rottura completa del retto femorale in una partita di calcetto tra amici, poco prima di iniziare la stagione con il Cervia nel reality ‘Campioni’. Avevo 21 anni ed ero senza contratto. È stato difficile recuperare, in quel momento la mia vita è cambiata”, ha aggiunto.

Gilles Rocca: la bellezza e il mondo dello spettacolo

Con la passione per l’arte, Gilles Rocca è riuscito a reinventarsi trovando la propria strada nel mondo del cinema e dello spettacolo. “L’arte è sempre stata nella mia famiglia. Mio padre si occupa di strumenti musicali e sono diventato grande con musica e cinema, guardando i capolavori di Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Dopo l’infortunio quest’interesse si è sviluppato meglio, anche per il maggior tempo a disposizione. ‘Campioni’ mi ha dato la possibilità di recitare in ‘Carabinieri’ e lì ho capito che era la mia grande passione, cominciando a studiare e a fare i primi provini fino al ruolo in ‘Tre Tocchi’, film di Marco Risi del 2014″, ha detto Gilles Rocca.

Con il tempo, grazie alla sua bellezza, è diventato anche un sex symbol ma a Vanity Fair, l’attore, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ha precisato che “essere belli non vuol dire non essere capaci, soprattutto se penso al lavoro di mostri sacri come Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club o Charlize Theron in Monster*.











