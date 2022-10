Gilles Rocca choc: “Mio padre Adelio in ospedale mentre mi esibivo a Tale e Quale show”/ “Operazione grave”

Gilles Rocca: “Operazione grave a mio padre Adelio mentre mi esibivo a Tale e quale show 2022”

Anche se non l’ha mostrato durante la scorsa puntata, Gilles Rocca, durante la sua esibizione a Tale e quale show 2022, aveva la mente puntata su altro. Lo ammette nel corso della nuova puntata dello show condotto da Carlo Conti, nel video che precede l’esibizione. Qui racconta infatti che il suo pensiero era per suo padre Adelio Rocca, in quegli attimi in ospedale.

“Settimana scorsa avevo bisogno di sfogarmi perché mentre ero sul palco c’era papà che subiva questa operazione molto grave in ospedale, – ha raccontato Gilles Rocca – quindi questa settimana sarà rock con Jon Bon Jovi e io la dedico alla più grande star con cui ho lavorato, una vera rock star: mio padre.”

Gilles Rocca, il toccante racconto a Tele e Quale show: “Mio padre si è svegliato e…”

Gilles Rocca è quindi entrato nel dettaglio di quella difficile serata, raccontando che il padre ha però avuto come primo pensiero lui e la sua esibizione a Tele e Quale show: “Lui l’ha vista dall’ospedale. Si è risvegliato praticamente dall’operazione e la prima cosa che ha fatto sul cellulare ha messo Raiplay in diretta e ha visto l’esibizione.”

Ha quindi aggiunto: “Lui ai miei appuntamenti non è mai mancato. Un’operazione così importante in ospedale è una cosa che butta giù sia chi sta dentro che chi sta fuori e sapere che lui è riuscito a vedermi anche questa volta è una cosa molto importante. Ma poi se l’è vista dalla mia esibizione, che è stata la prima, fino alla fine e all’1 di notte mi ha scritto; ‘Bravo'”.

