Gilles Rocca “Con Miriam Galanti è finita, pazzo di un’altra”/ Chi è? “Mora sensuale”

Gilles Rocca è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e probabilmente avrebbe potuto essere anche un finalista se non avesse deciso di lasciare il programma senza darsi un’altra chance. Il motivo di questo suo addio? Non solo la fame e la stanchezza ma soprattutto la mancanza forte del suo grande amore: Miriam Galanti. Il pubblico che ha seguito l’Isola dei Famosi 2021 sarà allora sicuramente sorpreso nello scoprire che l’ultimo gossip parla di rottura per Gilles e Miriam. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo, Rocca “Sarebbe tornato single. Dopo più di dodici anni, la lunga storia con l’attrice Miriam Galanti pare naufragata…”, si legge. Un vero e proprio colpo di scena se si pensa alle grandi e continue dichiarazioni d’amore che lui le faceva in Honduras e alle lacrime versate per la sua mancanza.

Gilles Rocca: "In amore ho bisogno di intimità"/ "Miriam Galanti? Nessuna crisi"

Gilles Rocca “Pazzo di una sensuale mora”: la sua risposta al gossip

Le sorprese non sarebbero finite qui. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti fa sapere di aver contattato una fonte molto vicina a Miriam Galanti e di essere venuto a conoscenza del fatto che nel cuore di Gilles Rocca ci sarebbe un’altra: “Una persona vicina a lei rivela che Rocca avrebbe già perso la testa per una sensuale mora…” Chi sia questa donna non è però svelato. L’ultimo passo è stato dunque contattare direttamente Gilles Rocca che, tuttavia, non ha smentito né confermato il gossip: “Contattato da Nuovo, l’attore fa l’elusivo e, con la scusa di essere impegnato, taglia corto sull’argomento…” Insomma, lo scoop potrebbe essere presto confermato proprio dai diretti interessati.

