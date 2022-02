Gilles Rocca con un occhio nero a Sanremo: “Ecco perché”/ Poi lo spoiler sui Maneskin

Nella puntata di Oggi è un altro giorno, in onda oggi, 1 febbraio, su Rai 1, tutta dedicata a Sanremo, si alternano cantanti e volti noti appartenenti al festival. Serena Bortone riesce ad intercettare anche Gilles Rocca, che lavora come stage manager dietro le quinte del Festival e che il pubblico ha conosciuto meglio grazie alle sue partecipazioni a Ballando con le stelle prima e L’Isola dei Famosi poi. Ciò che colpisce subito alla vista è l’evidente occhio nero di Gilles. È lui stesso a spiegarne il motivo: “Volevo fare un annuncio in diretta: voglio denunciare un affetto stabile, Pietro Masotti! Ho ricevuto una pallonata da Pietro!”

Gilles Rocca: spoiler sul Festival di Sanremo 2022

È stato dunque proprio il giovane attore, spesso ospite della Bortone, ad avergli calciato una pallonata sull’occhio. Da questo si passa poi a qualche spoiler sul festival, iniziando dai primi super ospiti della serata: “I Maneskin spaccheranno tutto, veramente sono forti i ragazzi, sempre carichi in prova come sul palco, veramente grandi.”, svela. Nessuna polemica invece al momento dietro le quinte: “Coppia che potrebbe scoppiare? No, quest’anno sembra tutto molto tranquillo. Stranamente quest’anno niente intoppi, è tutto liscio e questo sinceramente mi spaventa un po’”.

